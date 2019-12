Ferrari-teambaas: "Maakten geen kans op de titel dit jaar"

Mercedes, Red Bull en Ferrari hebben alle drie heel verschillende filosofieën wat betreft het ontwerp van de Formule 1-wagen. Een gulden middenweg daartussen bestaat volgens Binotto niet. Hij denkt dat het beste idee momenteel al in handen is van Mercedes. "Mercedes heeft het perfecte concept. Ze hadden de beste wagen en hebben daarom beide titels veroverd. Wij misten downforce en dat is de standaard in de Formule 1 tegenwoordig. We hadden een [aerodynamisch] efficiënte wagen, maar dat was niet genoeg. In de tweede seizoenshelft kregen wij meer drag, waardoor de rechtelijnsnelheid omlaag ging. Tegelijkertijd waren we in staat om het nadeel in de bochten te verminderen met twee tienden tot een halve seconde", aldus de Italiaan tegenover Auto Motor und Sport.

Na de zomerstop ging het de Scuderia een stuk beter af. Met drie overwinningen en uiteindelijk de meeste pole-positions van alle teams sloeg Ferrari terug, al was de titel toen al uit het zicht verdwenen. Binotto verklaart: "Het is heel simpel, de wagen werd beter. We hoopten op meer na de wintertest, maar de auto was gewoon niet snel genoeg. We begrijpen nog steeds niet wat er tussen dat moment en de GP in Melbourne is gebeurd. We hebben schijnbaar een stap terug gedaan terwijl de rest vooruit ging. Pas daarna vonden we stapje voor stapje meer downforce."

Op het kampioenschap had Ferrari achteraf niet hoeven hopen dit jaar, denkt Binotto. Ook niet als het de kansen volledig had benut op momenten als de race in Bahrein, de kwalificatie in Baku of in andere scenario's waarin Charles Leclerc en Sebastian Vettel meer punten hadden kunnen pakken. "Ik geloof van niet. Het is waar dat we meer races hadden kunnen winnen, maar om een titel te winnen moet je de snelste en meest betrouwbare auto hebben. Wij hadden geen van beide. We zitten er niet heel ver vanaf, maar we hebben een gat te overbruggen. Het is te doen."

Nog niet overtuigd van 2021-reglementen

Het nieuwe pakket aan reglementen dat voor 2021 klaarligt, dwingt de teams om opnieuw na te denken over de ontwerpfilosofie. Binotto is nog niet volledig overtuigd van de nieuwe regels, laat hij weten. "Het is waar dat we aan het begin van het proces onze twijfels hadden en dat hebben we meermaals laten weten tijdens de bijeenkomsten. In onze ogen moeten er nog steeds dingen veranderen, maar we zijn er op een aantal vlakken wel in geslaagd om dingen aan te passen. De aerodynamische regels geven nu iets meer vrijheid, de transmissie en het remsysteem zijn niet langer standaardonderdelen. Het laatste pakket waarover gestemd werd was weer beter dan het vorige dat we gepresenteerd kregen."

Ferrari stemde uiteindelijk wel in met de nieuwe reglementen. "We zijn nog niet geheel overtuigd, maar onze stem had er niet echt toe gedaan. Een meerderheid zou genoeg zijn geweest en dan zouden wij de enigen zijn geweest die tegen hadden gestemd."

Prioriteit leggen bij 2020 of 2021?

Dat de reglementen doorgang kregen, betekent wel dat de teams vanwege de grootschalige veranderingen de focus qua ontwikkeling op twee wagens tegelijk moeten leggen. Binotto: "Het komende seizoen wordt heel moeilijk. Het runnen van twee projecten tegelijkertijd is gecompliceerd. We starten binnenkort met de auto voor 2021, veel eerder dan we in een normaal jaar zouden doen."

Toch is de ontwikkeling van de initiële wagen voor 2020 al in de eindfase aanbeland, gaf Binotto prijs. "Die wagen is bijna klaar, maar er is nog steeds tijd in de windtunnel nodig, vooral gedurende de winter. Als het nieuwe seizoen begint en we weten waar we in verhouding tot de rest staan, dan kunnen we een besluit nemen over hoeveel werk in welk project gaat zitten", doelt hij daarmee op de keuze tussen de updates voor de opvolger van de SF90 en de voorbereidingen op 2021.