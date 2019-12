De Finishvlag: Bleekemolen blikt uitgebreid terug op F1-seizoen 2019

Bij één van de Verstappen-zeges in 2019 werd Bleekemolen zelf ongewenst en onbewust hét onderwerp van gesprek. De specifieke race laat zich natuurlijk raden: Oostenrijk. Bleekemolen had te horen gekregen dat Mercedes de boel in Spielberg wellicht iets moest terugschroeven – in het belang van de sport – en besloot dat in de publiciteit te brengen. Zonder man en paard te noemen.

Alhoewel we dat het volledige verhaal pas over vijf jaar horen, kan de voormalig Formule 1-coureur er al op dit moment al wel iets meer over kwijt.“In een etentje bij de FOM of FIA zou iemand gezegd kunnen hebben [tegen Mercedes] 'kunnen jullie nou niet eens een keer een beetje rustiger [aan doen]. Want als we nog een paar races zoals Paul Ricard krijgen, dan houdt het helemaal op'. Dat heeft iemand mij toen verteld, maar goed: het is natuurlijk maar een suggestie", verkondigt Bleekemolen in gesprek met Motorsport.com.

'Een nieuwe Cruijff'

De uitspraak leverde hem afgelopen zomer bijzonder veel reuring op. Vooral Verstappen-fans lieten zich horen en dat gebeurde - zoals dat tegenwoordig online overal gaat - niet al te chique. Totaal ten onrechte aldus Bleekemolen. “Het is heel erg opgeblazen. Ik heb ook nooit gezegd dat er sprake zou zijn geweest van matchfixing, dat is door anderen in de wereld gebracht. En ik heb er ook meteen bij gezegd dat het niets aan de overwinning van Max heeft bijgedragen", wil Bleekemolen benadrukken dat Verstappen wel volledig op eigen kracht heeft gewonnen.

Diezelfde Verstappen ziet hij inmiddels trouwens als een groot sportman. "We kunnen hem al bijna een levende legende noemen, al is hij natuurlijk nog veel te jong om dat zo te verwoorden. Maar het is wel apart dat we een nieuwe Cruijff hebben en dat heel Nederland [met de Formule 1] meeleeft."

Bekijk hierboven de hele jaarterugblik met Michael Bleekemolen over het jaar van Verstappen, de controverse bij Ferrari en natuurlijk de reuring rondom de GP van Oostenrijk.