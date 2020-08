Ricciardo dolt met Verstappen, Mercedes vreest Renault bij start

Het was in de kwalificatie goed te zien: Renault reed in vergelijking met concurrenten met extreem weinig downforce. Het maakte dat de equipe van Cyril Abiteboul tijd verloor in de middelste sector, maar ook dat Ricciardo en Esteban Ocon ijzersterk voor de dag kwamen in de eerste en laatste sector. Ricciardo kon met die afstelling zelfs Max Verstappen bedreigen voor P3 in de kwalificatie, al trok de Nederlander met zijn laatste run in Q3 wel aan het langste eind.

"Het was best grappig na afloop van de kwalificatie", begint Ricciardo in gesprek met Motorsport.com. "Ik stapte in parc fermé namelijk uit de auto en keek naar Max, hij keek ook meteen naar mij. Hij wachtte op mijn reactie, waarna we elkaar even een vriendelijke middelvinger gaven. Een beetje ouwehoeren, moet kunnen", lacht de vrolijke coureur uit Perth.

Wolff ziet snelle Ricciardo opstomen op Kemmel Straight

Op zondagmiddag wordt het vanaf 15.10 uur iets serieuzer. De hierboven genoemde topsnelheid van Renault kan bij een droge start immers goed van pas komen op Kemmel Straight, zeker als de Australiër een slipstream van Verstappen of van de Mercedes-rijders kan pakken. "De auto van Ricciardo wordt zeer interessant om in de gaten te houden. Hij rijdt met heel weinig downforce en is met afstand de snelste man op de rechte stukken", voegt Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover onder meer Motorsport.com toe.

Ricciardo weet op zijn beurt dat Verstappen en beide Mercedes-coureurs over een raceafstand normaliter niet te pakken zijn, al weerhoudt die kennis hem er niet van om in de eerste ronde iets te proberen. "Max en de Mercedes-coureurs zitten op zondag doorgaans op een heel ander niveau ja. Maar goed: wij zijn inderdaad heel sterk in de eerste en laatste sector. Als ik voor één van hen kan komen, kunnen we onze positie op dit circuit misschien wel verdedigen."