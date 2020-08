Bevestigd: Mugello huisvest eerste F1-race met fans in 2020

De eerste zes wedstrijden van het uitgestelde F1-seizoen zijn door de mondiale coronacrisis achter gesloten deuren verreden en ook op Spa wordt publiek geweerd. Sterker nog: mensen die zondagmiddag toch een glimp van alle actie in de Ardennen proberen op te vangen, riskeren een boete van 350 euro per persoon. De organisatie van de Italiaanse GP op Monza dacht wel even aan een race met fans, maar heeft dat plan ook overboord moeten gooien.

Het plan van Mugello met extra kaarten voor Ferrari

Een week na Monza staat de tweede race op Italiaanse bodem gepland. Het feestje van Ferrari - al valt dat met de huidige auto te wel bezien - op een circuit waar de Scuderia zelf eigenaar van is: Mugello. De organisatie van de Toscaanse GP heeft inmiddels officieel bevestigd dat men de allereerste race met fans zal organiseren in 2020. Het gaat wel om sterk gereduceerde aantallen. Vanaf vrijdag zijn er iedere dag 'slechts' 2.880 bezoekers welkom. De beschikbare plekken worden verdeeld over drie tribunes om de onderlinge afstand te kunnen waarborgen.

"Daarbij kunnen duizend mensen op de Tribuna Centrale plaatsnemen en ook nog eens duizend op de Tribuna Materassi. Leden van Scuderia Ferrari krijgen de andere 880 plaatsen, verdeeld over de Tribuna 58, privé aangeboden", zo valt in het statement van de organisatie in Mugello te lezen. "Voor het raceweekend is er een gedetailleerd plan gepresenteerd door het circuit van Mugello en goedgekeurd door de regio Toscane, om zo de veiligheid van alle toeschouwers zoveel mogelijk te waarborgen. Kaarten zijn vanaf 1 september te koop."

Fans in Rusland en Portugal

Na de race in Mugello zijn F1-fans in het laatste weekend van september ook welkom in het Russische Sochi. De race door het olympisch park van 2014 mag worden bezocht door 30.000 toeschouwers, ongeveer de helft van de gebruikelijke capaciteit. Voor de Portugese Grand Prix in Portimao mikt de organisatie ook op een race met fans, zelfs tussen de 50.000 en 60.000. Het F1-slotstuk in Abu Dhabi wordt hoogstwaarschijnlijk achter gesloten deuren gereden, al denkt de organisatie in Bahrein nog wel na over het toelaten van fans bij de 'back-to-back' races aldaar.