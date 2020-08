Ferrari verwacht dat problemen in België ‘eenmalig’ zijn

De Scuderia beleeft in België het moeilijkste weekend van het seizoen tot nu toe. Charles Leclerc en Sebastian Vettel werden allebei in Q2 uitgeschakeld, maar tijdens de vrije trainingen waren de vooruitzichten nog minder. Uitschakeling in Q1 leek niet uit te sluiten, nadat Vettel in de laatste training op de laatste positie eindigde. Op vrijdag lukte het Ferrari al niet om de banden aan het werk te krijgen. Hoewel de problemen op de rechte stukken niet nieuw zijn, omdat de krachtbron aan vermogen heeft ingeboet ten opzichte van 2019, gelooft Binotto dat de stap achteruit in België geen teken is dat het team op vaste basis achter haar rivalen staat.

“Het probleem is gerelateerd aan dit weekend”, vertelde Binotto aan Sky Italia. “We zijn niet in staat gebleken om te begrijpen hoe we de banden aan het werk moeten krijgen. Dit is ten slotte dezelfde auto als die we in de afgelopen races hadden, en dat geldt ook voor onze rivalen. Er is dus iets wat niet werkte voor ons, omdat we verder naar achteren staan dan waar we horen te staan. We hebben ook gekozen voor een hogere aerodynamische belasting voor de race, die mogelijk nat is. We proberen iets anders te doen dan de concurrenten, hoewel we daar iets voor opofferen in de kwalificatie. We zagen het op de rechte stukken in de eerste en derde sector.”

De bandenproblemen waarmee Ferrari dit weekend kampt hebben voor verwarring gezorgd bij de engineers. Het team geeft toe dat het een prioriteit is om uit te zoeken waarom het precies verkeerd is gegaan. “We moeten begrijpen wat de oorzaak is van wat ons zo ver van het juiste window heeft geholpen, en mogelijk moeten we nog wat dieper gaan”, zei sportief directeur Laurent Mekies. “We moeten goed graven om ervoor te zorgen dat we de kernoorzaak begrijpen, zodat we daar niet nog eens mee te maken krijgen.”

Hoewel Ferrari progressie boekte met de afstelling om de banden beter te gebruiken in de kwalificatie, verwacht de renstal niet dat het makkelijk wordt in de race. Mekies benadrukt dat de Scuderia de dreigende regen zou verwelkomen. “Iemand die zo ver naar achteren start zal altijd iets verwelkomen dat de stand van zaken kan veranderen”, aldus Mekies. Ferrari is dan ook bereid om risico’s te nemen. “Absoluut, dat lijkt tegenwoordig ons weekend te zijn. Maar het is een lastige periode. Het is heel uitdagend om met dit soort moeilijke periodes om te gaan. Maar zoals gezegd is dit iets waarvan we leren hoe we ze als groep moeten doorstaan en ik weet zeker dat dit positief zal zijn zodra we de juiste snelheid weer hebben.”

Met medewerking van Jonathan Noble