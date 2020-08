Binotto: Motor niet enige reden voor achterstand Ferrari op Spa

Het Italiaanse team had het heel lastig op de vrijdag op Spa-Francorchamps. Charles Leclerc was in de tweede training op P15 de beste Ferrari, waarmee hij twee plaatsen voor Sebastian Vettel stond. De Scuderia verwachtte al dat het wel eens een lastig weekend kon worden op Spa, omdat de lange rechte stukken de achterstand qua vermogen blootleggen. Binotto onthulde echter dat een andere factor een grotere rol speelde op de vrijdag: het niet kunnen vinden van het juiste operationele window van de banden.

“We hebben moeite om de banden werkend te krijgen”, zei Binotto. “We komen grip tekort, zowel bij het remmen als accelereren. Er is geen algemene performance van deze auto, dus de coureurs klagen over grip. Ik denk dat dit niet de potentie van onze auto is en het is absoluut niet de normale positie voor onze auto, als je het vergelijkt met waar we staan op de grid en de relatieve competitiviteit ten opzichte van de anderen. Ik denk dat beide auto’s in dezelfde situatie zitten, dus het ligt niet aan de coureurs. Het is echt de manier waarop we de auto afstellen om het juiste window van de banden te vinden.”

Ferrari experimenteerde op vrijdag met verschillende downforceniveau’s op de auto’s om te beoordelen of een afstelling met veel of juist weinig downforce competitiever was. De bandenproblemen maakten het volgens Binotto lastig om een conclusie te trekken wat de beste keuze is, omdat het riskeert zowel op de rechte stukken als in de bochten langzaam te zijn. “Als je niet de juiste windows van de banden kan vinden, krijg je ze ook niet aan het werk. En als je geen grip hebt, ben je niet snel in sector twee, en dan ben je langzaam in alle drie sectoren. Dus er is veel te doen en aan te pakken voor de rest van het weekend.”

Met medewerking van Erwin Jaeggi en Jonathan Noble