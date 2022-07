Ricciardo kampt met DRS-probleem tijdens GP Silverstone

Daniel Ricciardo noteerde de veertiende tijd in een kletsnatte kwalificatie. Door de uitvalbeurten van Zhou Guanyu en George Russell kwam de McLaren-coureur twaalfde te liggen. De Australiër knokte zich in de beginfase de top-tien in. In ronde twintig dook Ricciardo naar binnen voor de harde band en viel daarmee terug naar P13. Door een DRS-probleem moest de man uit Perth slechts twaalf rondjes later opnieuw binnenkomen. Hierdoor werd hij op een ronde achterstand gezet. Door de neutralisatie mocht hij zich hier weer van ontdoen, maar progressie werd niet meer geboekt. Hij finishte als ertiende.

Ricciardo kende een moeizame race, waarin ook de grip niet op orde was. "Na de herstart worstelde ik met de grip. Ik had niet het idee dat ik op hetzelfde gripniveau zat als de anderen. Ik werd aan alle kanten aangepakt en kon er weinig tegen doen", zegt de McLaren-coureur. "Dat leek ons tempo te worden in de race. Plots voelde ik iets niet goed zitten. Ik weet nog dat ik remde voor de zesde bocht en de auto overal en nergens was. Ik dacht eerst dat ik een lekke band had. Ik keek meteen naar mijn achterbanden, maar toen zag ik dat mijn DRS nog openstond. Ik dook de pits in om het te laten repareren. We durfden het daarna niet meer te gebruiken omdat we bang waren dat 'ie open bleef staan. Na de tweede herstart kon ik geen auto meer aanvallen. We waren simpelweg niet snel genoeg, hopelijk vinden we daar een oplossing voor. Oostenrijk volgt snel, dus hopelijk lukt dat."

Het is de zesde keer in zeven races dat Ricciardo geen punten scoorde, terwijl teamgenoot Lando Norris als zesde over de finish kwam. Volgens de Australiër was het gripprobleem vergelijkbaar met dat hij had in Barcelona. "Het voelde alsof ik op schaatsen de bocht indook. Ze beten en pakten de grip niet. Daarnaast reed ik ook over een brokstuk heen bij het ongeval net na de start. Uiteraard nam het team tijdens de rode vlag een kijkje. Het is zaak om te blijven speuren naar verbetering."

Video: Samenvatting van de knotsgekke Grand Prix van Groot-Brittannië