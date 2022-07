De regerend constructeurskampioen introduceerde op Silverstone een reeks updates voor de W13. Hiermee moet de stijgende lijn, die ingezet werd met het upgradepakket in de Grand Prix van Spanje, doorgezet worden. Hoewel het team nog niet de snelheid heeft om te strijden met Red Bull Racing en Ferrari, en vooral op hobbelige en krappe stratencircuits nog veel problemen heeft, heerst intern optimisme. Men is ervan overtuigd dat het ergste achter de rug is. In plaats van de zoektocht naar een oplossing voor porpoising, kunnen de ontwerpers zich nu focussen op de optimalisatie van het aero-pakket.

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin zegt daarover: “De eerste paar races waren letterlijk een gevecht om te overleven. De coureurs probeerden te overleven met een wagen die ongelofelijk lastig was. We hebben goed werk geleverd door punten te scoren en de kansen te benutten wanneer anderen problemen kregen. Barcelona was nuttig. Daar hadden we een auto die niet alle kanten op stuiterde. De stratencircuits brachten weer een ander zwak punt aan het licht. Om eerlijk te zijn ondergaan we het gewoon: de problemen bekijken, proberen om met onze engineering-vaardigheden een oplossing te vinden. De weg die we willen inslaan is nu heel erg duidelijk. En dat is qua ontwikkeling een veelbelovend signaal.”

Heel ander beestje

Mercedes komt dit seizoen in actie met het opvallende zero-sidepod concept. Het team is ervan overtuigd dat dit design geen rol heeft gespeeld in de problemen eerder dit jaar. Het draaide vooral om het managen van de luchtstroom onder en langs de vloer. In Spanje is daar een grote stap gezet, ook al waren veel van de aanpassingen niet eens zichtbaar. “We hebben ongelofelijk veel veranderd sinds de eerste run van de auto”, erkent Shovlin. “De wagen gedraagt zich nu heel anders. Vanaf een afstandje lijkt het aerodynamisch gezien vrijwel gelijk, maar het is een heel ander beestje.”