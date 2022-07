F1-racewinnaar Sainz zag beelden zware startcrash pas na de GP

Zhou Guanyu werd meteen na de start over de kop getikt door George Russell en schoof zo door het grind richting de baanafzetting. Uiteindelijk vloog de Chinees over de bandenstapels heen en kwam tussen het hek en de baanafzetting in te liggen. De marshals waren gelukkig in staat Zhou uit de Alfa Romeo te bevrijden en niet veel later werd hij door doktoren fit verklaard. Hoewel de F1-coureurs al voor de herstart op de hoogte waren van het goede nieuws, koos Carlos Sainz ervoor om niet naar de herhaling te kijken. Na afloop van de race - die de Spanjaard won - zag hij pas kort voor de prijsuitreiking voor het eerst de beelden.

"Ik koos ervoor om niet naar het ongeluk te kijken", aldus de Ferrari-coureur. "Vanwege de rode vlag wist ik dat het een grote klapper was geweest, maar ik keek bewust niet naar de televisie. Uiteraard vond ik het enorm fijn dat Zhou ongedeerd uit de auto klom, maar toen ik kort voor het podium de beelden zag was ik echt in shock. De crash was ongelofelijk en het was ook ongelofelijk om te zien dat hij uit de auto kon komen."

Sainz stelt dat, hoewel de FIA dit seizoen al een aantal keer onder vuur heeft gelegen, de bond het qua veiligheid op en top voor elkaar heeft. "Ik vind het ongelofelijk dat je ongeschonden uit zoiets kan komen", vervolgt Sainz. "We hebben geregeld kritiek op de FIA, maar in dit geval moeten we ook zeggen dat ze ons echt helpen. Kijk maar naar de crash in de Formule 2, daar redde de halo waarschijnlijk twee levens. Het is geweldig werk dat ze verzetten met betrekking tot veiligheid."

Ook Perez looft FIA

Red Bull-coureur Sergio Perez deelt de mening van Sainz en geeft toe dat het voor hem lastig was om zijn gedachten te verzetten in de aanloop naar de herstart. "Ik wist natuurlijk van het ongeluk", zegt de Mexicaan. "Ik stond achterin de pitbox naar de tv te kijken en was echt in shock. Het was eventjes geleden dat we zo'n ongeluk hadden. Het was lastig om te zien, lastig om uit m'n gedachten te halen en de focus te leggen op wat ik moest doen. Maar mijn complimenten voor de FIA. Ik weet dat er nog wel dingen beter kunnen, maar we kunnen goede lessen trekken uit wat er is gebeurd. Ik weet niet of er fotografen stonden en of zij een risico liepen, maar we moeten kijken naar hoe de sport voor iedereen veiliger kan worden." Perez geeft aan dat de crash ook laat zien aan welke gevaren de F1-coureurs worden blootgesteld, helemaal in een tijd waarin F1-teams bezig zijn met een salarislimiet. "Wij nemen hier de risico's en wij zorgen voor een show", vervolgt hij. "Ik vind het niet juist dat we hierover spreken. Het meest belangrijke is echter dat iedereen ongedeerd was."

Video: Zware startcrash tijdens Grand Prix van Groot-Brittannië