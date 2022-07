"Strategie Ferrari moet anders in strijd met Red Bull", stelt Hakkinen

Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen in de Grand Prix van Groot-Brittannië bij elkaar in de buurt na het wegvallen van Max Verstappen. De Monegask liet weten meer snelheid in de F1-75 te hebben, waarmee hij wilde zeggen er voorbij te willen. Sainz kreeg echter de opdracht om een bepaalde rondetijd te rijden, maar uiteindelijk werden beide wagens toch omgedraaid. Door het gesteggel dat rondenlang duurde wist Mercedes-coureur Lewis Hamilton met snelste raceronden het gat meer en meer te dichten. Voormalig Formule 1-rijder Mika Hakkinen is van mening dat Ferrari echt duidelijkheid moet scheppen met de strategie om ervoor te zorgen dat het Red Bull Racing kan blijven aanvallen in het wereldkampioenschap.

"Ferrari aarzelde met de strategie. Hierdoor kwamen Carlos en Charles in een gevecht terecht, verloor het team tijd ten opzichte van Hamilton, die op zijn beurt de kans kreeg het gat te dichten. Op de radio was te horen dat ze Charles aan de zege wilden helpen, ondanks dat zijn auto lichte schade had", zegt Hakkinen zijn column voor Unibet. De Fin steekt wel de loftrompet voor Sainz. "Het is briljant hoe Carlos met die situatie is omgegaan en de manier waarop hij voordeel haalde uit de versere banden na de safety car. Maar Ferrari moet echt elke race duidelijkheid gaan scheppen met betrekking tot de strategie willen ze ook in de tweede seizoenshelft tegen Red Bull blijven strijden."

Sainz beloond voor harde werken

Uiteindelijk pakte Sainz door een tactische misser van Ferrari bij Leclerc zijn eerste overwinning in de Formule 1. Na 150 Grands Prix was het dan eindelijk raak. Hakkinen weet hoe het voelt om pas na een aantal jaren een zege te scoren. "Net als Carlos heb ik ook bijna zeven jaar moeten wachten op mijn eerste Formule 1-zege. Ik weet dus hoe blij en opgelucht hij is. Het is een geweldige prestatie om dit voor elkaar te boksen. Plots betalen jaren van hard werken en focussen zich uit. Carlos is een populaire rijder en zeer getalenteerd. Hij moet het alleen opnemen tegen Charles en daardoor rijdt 'ie wat in zijn schaduw. Deze zege haalt een enorme last en druk van zijn schouders. Ik verwacht dat hij nu meer vertrouwen heeft in zichzelf en zijn kunnen."

Na de neutralisatie werden de F1-fans getrakteerd op een schitterende pot racen. Dat ontging ook Hakkinen niet. "Ik wil toch nog even iets zeggen over de kwaliteit van het racen. Het was fantastisch en perfecte reclame voor de Formule 1. Carlos, Max, Charles en Lewis vochten hard, maar eerlijk. Ze gaven genoeg ruimte. We hebben echt een exceptionele groep Formule 1-coureurs vandaag de dag."

