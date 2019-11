Ricciardo racet in Austin met American football-helm

De Renault Formule 1-coureur onthulde zijn bijzondere helm voor de Amerikaanse Grand Prix donderdag voor de pitbox van zijn team op het Circuit of the Americas. Het betreft een hommage aan de Texas Longhorns, het American football-team van de universiteit in Austin. “Ik houd gewoon van Austin”, legt Ricciardo zijn speciale helm uit. “De eerste keer dat ik hier kwam, werd ik meteen verliefd op deze plek, de mensen en de sfeer. Het spreekt me gewoon aan.”

“Vorig jaar heb ik eindelijk een wedstrijd van de Texas Longhorns kunnen bijwonen en dat was een geweldige ervaring, dus het leek me leuk om dit jaar iets leuks voor ze te doen”, vervolgt Ricciardo, die in Amerika meestal met een afwijkende helm rijdt. “Ik probeer hier altijd iets met een Austin-thema te doen en dacht dat het wel cool zou zijn om met de Longhorns iets met een American football-helm te doen. Het is redelijk uniek, en ik toon gelijk mijn liefde voor deze stad.”

McLaren-coureur Carlos Sainz Jr. rijdt dit weekend ook met een speciale helmlivery, ter ere van zijn honderdste Grand Prix-start. De Spanjaard rijdt de komende dagen met een helm die vooral zwart, rood en oranje is. Formule 1-coureurs mogen sinds 2017 één keer per seizoen met een ander helmontwerp rijden, nadat het rijden met verschillende helmen voor 2015 volledig aan banden was gelegd, omdat dit volgens de internationale autosportbond FIA de herkenbaarheid van de coureur niet ten goede zou komen. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, die in Austin net als Sainz zijn honderdste Grand Prix rijdt, droeg tijdens zijn thuisrace in België een speciale helm.