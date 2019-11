Brawn waarschuwt: "Overschrijden budgetplafond kan titel kosten"

Het bedrag van 175 miljoen dollar, dat goedgekeurd werd door het World Motor Sport Council, staat vast voor een seizoen van 21 races. Voor elke extra race komt er een miljoen dollar bij. Volgens Brawn is de cost cap essentieel voor de toekomst van de sport. "Financiële reglementen zorgen voor een grootschalige verandering in de Formule 1", stelde Brawn in Austin bij de presentatie van de regels voor 2021. "We hebben het in het verleden al jaren geprobeerd zonder succes. Het cruciale is dat ze nu deel uitmaken van de reglementen van de FIA. De sancties voor het overschrijden zullen afhangen van de ernst, maar dit akkoord heeft haar op de tanden. Als je de reglementen overtreedt, zal je je kampioenschap verliezen. Er zijn ernstige gevolgen."

Brawn heeft er vertrouwen in dat de F1 de budgetten zal kunnen controleren. "We werken samen met een sterk team van financiële experts bij de FIA en de F1 en we hebben ook hulp van buitenaf gezocht. Deloitte zijn experts wat sportfinanciën betreft. Zij zijn heel erg betrokken bij de voetbalwereld en zij hebben een positief effect. De regels zitten goed in elkaar, maar zoals elk reglement zullen ze ontwikkeling nodig hebben. Het is absoluut essentieel voor de Formule 1 dat we controle hebben op de uitgaven. De budgetten swingen nu de pan uit, de sport is wat dat betreft slachtoffer geweest van het eigen succes."

FIA-president Jean Todt is ook helemaal overtuigd door de nieuwe richting die de Formule 1 kiest. "Ik moet Chase Carey credits geven dat hij dit heeft aangepakt. Ik moet toegeven dat ik eerst niet zeker was, maar hij en zijn mensen hebben me overtuigd. Het budgetplafond betekent dat het groeiende gat tussen de uitgaven van de teams verkleint, en zo ook het prestatieverschil. Ons doel is om een spannender kampioenschap te creëren, dat tevens onvoorspelbaarder is. De eerste stap is meer gelijkheid en op dat vlak hebben we het beste compromis gevonden. Natuurlijk is 175 miljoen dollar nog een groot bedrag, met alle extra's erbij, maar we beschouwen het als een eerste stap."

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper