Zo werkt het nieuwe driedaagse F1-format voor 2021

Naast de technische reglementen voor het F1-seizoen 2021 heeft de sport ook nieuwe sportieve reglementen geschreven. Om kosten te sparen gaat het format van een raceweekend enigszins op de schop, zodat personeel pas later op het circuit hoeft te arriveren. De persconferentie en technische keuring gaat vanaf 2021 namelijk pas op vrijdag plaatsvinden. De scrutineering moet anderhalf uur voor de start van de eerste training afgerond zijn.

De nieuwe reglementen verklaard:

De Formule 1 introduceert bovendien een ‘referentiespecificatie’. Dit houdt in dat het bodywork dat op vrijdagochtend gekeurd wordt vanaf zaterdag gebruikt moet worden. In de vrijdagtrainingen mogen teams wel experimenteren met nieuwe onderdelen maar deze mogen in de race niet ingezet worden. De wagens moeten voor de start van de zaterdagtraining teruggebracht worden naar deze referentiespecificatie.

Formule 1 sportief directeur Ross Brawn legt uit dat dit een kostenbesparende maatregel is: “De introductie van de referentiespecificatie is belangrijk. Teams kunnen op vrijdag dingen uitproberen. Als je een nieuwe voorvleugel wil testen kan dat, maar je kunt er niet mee racen. Het idee daarachter is om de noodzaak weg te nemen om veel onderdelen te produceren voor het geval dat die vleugel werkt. In de huidige F1 wil je een nieuwe voorvleugel uitproberen en voor het geval dat hij goed werkt moet je er nog twee of drie maken zodat beide rijders hem kunnen gebruiken en je een reserve hebt. Opeens moet je enorm veel geld uitgeven en vlieg je op het laatste moment onderdelen in om de behoeften te bevredigen. We moeten dat soort dingen terugdringen.”

Parc fermé vanaf derde vrije training

Daarnaast begint de pre-race parc fermé nu op het moment dat de wagen in de derde training de pitstraat verlaat. Nu is dat nog tijdens de eerste run in de kwalificatie. Elke verandering aan onderdelen, de afstelling van de ophanging of aerodynamische configuratie wordt gezien als overtreding van de parc fermé-regels. Dat houdt in dat de coureur uit de pitstraat moet vertrekken.

De huidige sportieve reglementen schrijven voor dat de eerste twee trainingen 90 minuten blijven duren, gevolgd door een 60 minuten durende derde training. Brawn stelt dat deze sessies op een later moment nog ingekort kunnen worden. Ook de avondklok wordt onder de loep genomen om de werkdruk van de monteurs te verlichten.

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell