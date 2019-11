F1-bolides in 2021 drie seconden per ronde langzamer

De nieuwe reglementen voor 2021 werden aan de vooravond van de Grand Prix van Amerika gepresenteerd. Over twee jaar stapt de Formule 1 over op wagens met grondeffect. Door deze andere manier van het genereren van downforce kunnen de wagens elkaar een stuk beter volgen. Dat moet resulteren in meer duels en inhaalacties. De totale hoeveelheid neerwaartse druk neemt echter wel af, terwijl het minimumgewicht van de wagens toeneemt.

FIA’s head of single-seater technical matters Nikolas Tombazis bevestigt dat de wagens een stuk langzamer rond zullen gaan maar stelt dat dat geen probleem vormt: “We verwachten dat de rondetijd 3 tot 3,5 seconde langzamer wordt. Volgens ons is dat echter niet de belangrijkste parameter voor het spektakel. Wij zien ‘raceability’ als voornaamste doel. Er is niet gefocust op een bepaald prestatieniveau. Het is onmogelijk om exact te voorspellen hoe het downforceniveau zich verhoudt ten opzichte van de huidige bolides. Het zal minder worden, al heeft de wagen die wij hebben ontwikkeld een respectabel prestatieniveau. Deze versie is ontwikkeld door een beperkt aantal aerodynamici en met minder uren in de windtunnel dan een normaal team.”

Terug naar prestatieniveau van 2016

Formule 1 sportief directeur Ross Brawn is van mening dat de klasse in 2017 de verkeerde weg insloeg door op zoek te gaan naar de snelste wagens ooit. “De auto’s kregen tussen 2016 en 2017 enorm veel meer downforce. Het is zinvol om hierop terug te kijken aangezien het doorgevoerd is om redenen die ik niet begrijp. Men zei toen over de grote toename van neerwaartse druk: ‘Laten we de auto’s sneller maken, laten we F1 beter maken’. Wat er feitelijk gebeurd is, is dat de sport slechter geworden is omdat auto’s elkaar niet kunnen volgen. De huidige bolides zijn razendsnel maar niet ‘raceable’. De prestaties van de nieuwe auto’s komen in de buurt van de wagens uit 2016. Ik denk niet dat destijds iemand klaagde dat het te langzaam ging.”

Daarmee rekent Brawn echter buiten Max Verstappen, die daar een duidelijke mening over had: "Het is goed dat we elkaar beter kunnen volgen. Dit is nog maar de start, dus we gaan kijken wat de teams ermee doen. Ik hoop wel dat ze niet te traag worden. Ik vond de wagens van 2016 niet zo leuk om te besturen als die van nu."

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble