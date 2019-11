Overzicht: Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor 2021

Nieuwe look van de wagens

De technische reglementen zijn volledig overhoop gegooid om spectaculair ogende bolides te ontwikkelen. Het bodywork van de nieuwe wagens wordt veel eenvoudiger. De belangrijkste veranderingen:

Simpelere voorvleugel

Geen bargeboards

Grotere achtervleugels

Elementen boven de banden om turbulentie (en dus vuile lucht) te voorkomen

Betere aerodynamica onder de wagen om meer neerwaartse druk te genereren (grondeffect) en een grotere diffuser

Versimpelde ophanging, verbod op hydraulische ophanging

18 inch banden, bandenwarmers blijven voorlopig behouden

Tevens is voorgesteld om de velgen te voorzien van een LED-paneel om de fans van informatie te voorzien. Ook is een display op het bodywork voorgesteld

Minimumgewicht van 768 kilogram, een toename van 25 kilogram ten opzichte van de huidige wagens

Dikkere remschijven met eenvoudiger ontwerp

Grotere cockpitafmetingen om grotere rijders niet te benadelen

Voorgeschreven vloerstructuur om flexibele vloeren te voorkomen

Al deze wijzigingen zijn niet alleen bedoeld om een futuristische look te creëren, uiteraard moet ook het spektakel op de baan toenemen. Momenteel verliezen de bolides in de vuile lucht van een voorganger zo’n veertig procent aan downforce. Met de nieuwe bolides moet dat worden teruggebracht tot vijf tot tien procent, waardoor de coureurs elkaar langer en beter kunnen volgen. Dat moet resulteren in meer gevechten op de baan. Vooralsnog blijft DRS behouden maar de toepassing wordt later nog uitgebreid besproken.

Kostenbeperkende maatregelen

Ook wordt het aantal upgrades dat teams kunnen introduceren teruggebracht. Daardoor moeten de kosten voor de teams afnemen. Tevens komen er diverse standaardonderdelen van elementen die de teams ieder jaar ontwikkelen maar waar geen prestatiewinst mee behaald wordt. Ook volgt een limiet op het gebruik van specifieke onderdelen zoals remblokken.

De krachtbronnen blijven vooralsnog ongewijzigd maar de uitlaatsystemen zijn toegevoegd aan de lijst met elementen die beperkt gebruikt mogen worden. Per seizoen mag een coureur maar zes onderdelen gebruiken voordat een straf volgt. Ook de speelruimte voor de versnellingsbakken neemt af.

Om de verschillen tussen de topteams en de overige formaties te verkleinen wordt een budgetplafond ingevoerd. Teams mogen per jaar 175 miljoen dollar uitgeven. In dit bedrag zijn kosten voor de coureurs, topmanagers en marketingkosten niet meegenomen.

Opzet raceweekend

Ook worden wat kleine maar significante veranderingen aan de opzet van een raceweekend doorgevoerd. De persconferentie verplaatst van donderdag naar vrijdag. Vanaf VT3 moeten de auto's in parc fermé-condities (met andere woorden: in racetrim) blijven. Tevens moeten de wagens vanaf de derde training terug naar de 'referentiespecificatie' zoals de wagen voorafgaand aan VT1 naar de technische keuring is gegaan. Bodywork dat in de vrijdagtrainingen getest is, mag dus niet langer op de wagen zitten. Bovendien moeten alle teams minimaal twee trainingen per jaar een coureur met minder dan twee Grands Prix achter de naam inzetten om de jeugd een kans te geven.

Om de ontwikkelingskosten verder te drukken wordt het gebruik van de windtunnel verder teruggedrongen.