Renault sneert naar McLaren: “Weinig ontwikkeling door nieuwe motor”

Dat team is sinds 2018 motorenklant van Renault. In het eerste jaar was de Franse stal nog de bovenliggende partij, maar vorig jaar waren de rollen omgedraaid. Toch besloot McLaren om vanaf volgend jaar verder te gaan met Mercedes-motoren. Tel daarbij op dat het vorige maand Daniel Ricciardo voor komend seizoen wist los te weken bij Renault en een nieuwe rivaliteit lijkt geboren.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul stookt het vuurtje nog wat verder op door te stellen dat de noodzaak van McLaren om volgend jaar alle beschikbare ontwikkelingstokens in de motorwissel – van Renault naar Mercedes – te moeten steken, betekent dat Ricciardo gewoon inzage krijgt in de doorontwikkeling van de auto van dit jaar.

Het is goed gebruik in de Formule 1 om coureurs die aan het einde van het seizoen naar een ander team verkassen, niet meer toe te laten tot belangrijke tactische en technische besprekingen om te voorkomen dat ze ‘geheimen’ meenemen naar de concurrent. McLaren-teambaas Zak Brown liet onlangs weten dat hun – naar Ferrari vertrekkende – coureur Carlos Sainz gewoon onderdeel van het team blijft omdat er bij McLaren volgend jaar vrijwel dezelfde auto wordt gebruikt.

Tokensysteem

Abiteboul zegt nu hetzelfde over Ricciardo. Het nieuwe tokensysteem zorgt er voor dat de teams maar beperkt aanpassingen kunnen maken aan hun auto’s. Volgens Abiteboul kan McLaren helemaal niet profiteren van eventueel door Ricciardo meegenomen informatie omdat de Engelse stal al haar tokens nodig zal hebben om de auto voor 2021 aan te passen aan Mercedes-motoren. “Er zal geen voorkeursbehandeling zijn tussen Esteban [Ocon] en Daniel, ook niet na zijn beslissing [om naar McLaren te gaan]. Dat is niet ons beleid”, aldus Abiteboul in gesprek met onder andere Motorsport.com.

"Weinig ontwikkeling bij McLaren"

“Het is ook niet echt noodzakelijk, laten we eerlijk zijn. Ik vecht niet om de wereldtitel. Het zou dus helemaal geen zin hebben, Daniel zal gewoon betrokken blijven bij het ontwikkelingsproces van de auto. Met de huidige structuur waarin de auto’s tot en met volgend jaar min of meer bevroren zijn en McLaren al z’n tokens nodig zal hebben voor de integratie van krachtbron en chassis, zullen zij weinig ontwikkeling hebben. Dat biedt ons de mogelijkheid om nauw met Daniel samen te werken.”

Toch zijn er ook zaken die Ricciardo niet mag weten, vervolgt Abiteboul. “We zullen hem niet blootstellen aan 2022. Maar eerlijk gezegd zou hij toch al niet veel te weten komen, want hoewel een flink deel van ons team al met 2022 bezig is, is 2022 vanuit het perspectief van de coureur nog ver weg.”

"Geen blauwe ogen"

Ricciardo zelf heeft al aangegeven dat hij niet verwacht dat de sfeer binnen Renault dit jaar veel zal veranderen, nu hij al voor de eerste race van het seizoen heeft besloten om te vertrekken, hoewel hij wel denkt dat er misschien wat vreemde momenten zullen zijn nu hij het team voor het eerst sinds zijn aankondiging weer zal zien. “Maar omdat er al wat tijd is verstreken tussen die aankondiging en ik al wat teamleden heb gesproken, denk ik dat het gewoon back to business is. Ik heb al een paar dagen in de sim gezeten en dus heb ik in de fabriek al wat mensen gezien, maar tot nu toe geen blauwe ogen of stompen in de maag. We kijken vooruit en zullen ons best voor de rest van het jaar.”