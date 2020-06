Sainz blijft volwaardig lid McLaren: 'We zijn een open boek'

Het is een goed gebruik in de Formule 1 om coureurs die van team wisselen in de maanden voor hun overstap niet meer toe te laten tot technische en tactische besprekingen, dit om te voorkomen dat ze eventuele ‘bedrijfsgeheimen’ meenemen naar de concurrent.

Mclaren-teambaas Zak Brown zet echter al zijn geld op dit seizoen en daar horen geen geheimen bij. “We racen in ’20 samen en we willen in ’20 veel succes hebben”, aldus Brown in de vodcast van Sky Sports F1. “Hij is een professional en dat zijn wij ook. Ik denk dat als we informatie gaan weghouden we echt geen succesvol 2020 gaan hebben. Dus ik denk dat we ons moeten concentreren op 2020 en dat seizoen maximaliseren. Informatie achterhouden is dan niet erg productief.”

Bovendien is er met de maatregel van de Formule 1 om de auto’s – uit kostenbesparing – voor 2021 grotendeels te bevriezen, ook maar weinig om geheim te houden, vervolgt Brown. “Onze auto van ’21 ziet er hetzelfde uit als die van ’20. Misschien hadden we in een ongemakkelijke situatie gezeten als we volgend jaar een compleet nieuwe auto hadden gehad en informatie daarover zouden moeten delen. Maar de wagen van volgend jaar zal eigenlijk gewoon de auto van dit jaar zijn. Ik ben dan ook niet bezorgd over de integriteit van Carlos, we zullen een open boek zijn.”

Ook verwacht Brown niet dat de relatie tussen het team en Sainz in de loop van dit jaar zal veranderen. “Gelukkig hebben we een fantastische relatie met Carlos. We zijn erg transparant. Hij is een professional en heeft geweldig werk afgeleverd, voor ons – zijn familie – en voor onze vrienden. Ik ben trots op hoe we het afgehandeld hebben. Ik denk dat we een team zijn geworden waar coureurs graag voor willen rijden.” Sainz wordt volgend jaar bij McLaren opgevolgd door Daniel Ricciardo die van Renault overkomt.

Met medewerking van Luke Smith