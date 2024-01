Vrijdag stelde Carlos Sainz senior zijn vierde eindzege in de Dakar Rally veilig door in de twaalfde en laatste etappe de zeventiende tijd te rijden. De Spanjaard had in het eindklassement uiteindelijk een voorsprong van 1 uur en 20 minuten op Guillaume de Mevius van Overdrive Toyota, terwijl Sebastien Loeb door pech in de voorlaatste etappe uiteindelijk genoegen moest nemen met de derde plek. Na zeges voor Volkswagen, Peugeot en Mini voegde Sainz bij Audi een zege met de vierde verschillende fabrikant toe aan zijn totaal. Bovendien verbeterde hij op 61-jarige leeftijd zijn eigen record als oudste Dakar-winnaar. Die zette hij in 2020 neer door op 58-jarige leeftijd te winnen.

Sainz is dus zeker niet de jongste meer en dus maakte het resultaat vanzelfsprekend veel indruk op Sven Quandt, de manager van Audi's Dakar-partner Q Motorsport. "Toen hij in het bivak arriveerde was hij heel positief en daarmee heeft hij het hele team aangestoken. Natuurlijk is hij oud, maar hij presteert op de toppen van zijn kunnen", zei Quandt over de winst van Sainz, die Audi daarmee haar eerste Dakar-zege bezorgde. "Wat deze man op zijn leeftijd presteert, is ongelofelijk en het lijkt alsof hij nog veel meer Dakar-zeges kan behalen. We kennen elkaar al heel lang en wederzijds vertrouwen is een andere belangrijke factor voor dit succes."

In de zesde etappe erfde Sainz de leiding in het klassement na de uitvalbeurt van leider Yazeed Al-Rajhi. Daar waar de Audi's van Stephane Peterhansel en Mattias Ekström door problemen geen kans meer maakten op de eindzege, bleef de Spanjaard dergelijke pech bespaard. Daardoor kon hij Audi een mooi afscheid geven, want na drie jaar vertrekt de RS Q e-tron alweer uit Dakar. "Het was een overwinning in een zeer competitieve editie en met een heel bijzondere auto. Dit is het vierde merk waarmee ik Dakar win. Het betekent veel voor me", vertelde Sainz over de betekenis van zijn zege. "Ik ben ook heel blij voor Audi dat ik historie heb kunnen schrijven met dit type auto tijdens de laatste poging die we hadden. Ik ben in de zevende hemel en ik moet Audi bedanken voor hun vertrouwen."