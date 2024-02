De Formule 1-test van... De eerste Carlos Sainz in een F1-bolide

Voordat Carlos Sainz de jongere in 2015 bij Toro Rosso aan de zijde van Max Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1, zit er al een andere – op dat moment veel bekendere – Carlos Sainz achter het stuur van een Formule 1-auto. De inmiddels 61-jarige senior maakt in de jaren negentig furore door twee keer wereldkampioen in het WRC te worden en hij is nog steeds actief in de Dakar Rally, een evenement dat hij drie keer weet te winnen (in 2010, 2018 en 2020).

Geen wonder dat Sainz een uithangbord is voor de (Spaanse) autosport en als Fernando Alonso in 2005 en 2006 zijn wereldtitels in de Formule 1 verovert, is Renault er als de kippen bij om het icoon uit Madrid een demonstratie in een F1-auto aan te bieden. Die vindt uiteindelijk eind 2006 plaats, op het Circuit de Barcelona-Catalunya, onder het toeziend oog van Alonso zelf en in aanwezigheid van zoon Carlos Sainz junior. Zijn vader is op dat moment 44 jaar oud en mag aantreden in de R25 van het jaar ervoor, dus echt veel om het lijf heeft het allemaal niet. Toch maakt het optreden behoorlijk indruk op El Matador. "Het is duidelijk dat je een atleet moet zijn om in de Formule 1 te kunnen racen, maar ik ben blij dat ik deze unieke kans heb gekregen," zegt hij na afloop. "De acceleratie, het remmen, de grip, alles is ongelooflijk in deze auto."

Photo by: Sutton Images Carlos Sainz, Renault R25

"Ik heb net in Tunesië getest voor de Dakar, dus de overstap van de woestijn naar een F1-auto was een grote verandering. Deze auto's zijn compleet anders, ze verschillen lichtjaren van wat ik gewend ben. Het was een unieke ervaring, bijna niet te beschrijven, en iets wat ik nooit eerder had gevoeld. Ik heb in een straaljager gevlogen, op een 500cc GP-motor gereden... maar dit is echt iets anders. Renault heeft me één van de beste ervaringen in m'n leven gegeven."