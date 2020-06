De spagaat van korter F1-seizoen: Aanvallen versus angst voor DNF

De eerste acht wedstrijden van de vernieuwde planning staan al op papier, de rest van het schema moet nog voor de seizoensopener in Oostenrijk volgen. De bijzondere situatie in Australië heeft echter al geleerd dat bij ieder schema in coronatijd slecht garantie tot de voordeur geldt. Dat wil zeggen: zekerheid is er allerminst, last-minute wijzigingen zijn niet uitgesloten. Zeker niet bij een tweede golf.

Dit betekent ook dat teams en coureurs nog niet precies weten hoeveel races het seizoen 2020 zal tellen. Juist door die onzekerheid houden teams rekening met een kort seizoen en willen ze met een vliegende start beginnen. "We staan voor een hele bijzondere situatie, niemand kan het aantal races nu precies voorspellen", begint Marko in een interview met de Wirtschaftskammer Österreichs. De Red Bull-topadviseur uit Graz ziet daar een lastige spagaat ontstaan. "Aan de ene kant moet je er vanaf het begin meteen staan. Je moet agressief beginnen. Maar aan de andere kant kunnen we ons geen uitvalbeurt permitteren, zeker niet als er uiteindelijk maar acht races plaatsvinden."

Het wordt dus dansen op een dun koord, men moet een uitgekiende balans vinden tussen 'volle Attacke' en op 'safe' spelen voor de punten. Het is een extra factor om rekening mee te houden tijdens het jaar waarin Max Verstappen voor het eerst een gooi naar de wereldtitel wil doen. "Maar ik zie Lewis nog wel steeds als favoriet, hij is erg gefocust op zijn zevende titel", wijst Marko primair naar Mercedes. Tegelijkertijd staat er in de eigen gelederen wel meer druk op dan in de voorbije jaren. "Wij willen graag de eerste titel met Verstappen binnenhalen. Daar draait het nu om en dat levert natuurlijk extra druk op", sluit hij instemmend af.

VIDEO: Verstappen in actie met de 2020-auto van Red Bull