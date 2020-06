Hamilton: Gebrek aan diversiteit in F1 onder Ecclestone ‘logisch’

Voordat Liberty Media de F1 in 2017 overnam stond Ecclestone veertig jaar aan het roer van de sport. Naar aanleiding van het grote racismedebat, dat wereldwijd in gang is gezet door de dood van George Floyd, startte de F1 eerder deze maand met een nieuwe campagne om de sport inclusiever te maken. Hamilton – de enige zwarte coureur in de historie van de F1 – droeg op zijn beurt een steentje bij door zijn eigen commissie te lanceren om de diversiteit in alle geledingen van de autosport te verbeteren. Ecclestone mengde zich vrijdag bij CNN in de discussie door Hamilton te complimenteren met zijn werk, maar ook door de verwachting uit te spreken dat de campagne “niets goeds of slechts voor F1 zou doen”. Ook stelde de 89-jarige dat “in veel gevallen zwarte mensen racistischer zijn dan witte mensen zijn”.



Vrijdagavond nam de F1 al afstand van de uitspraken van Ecclestone en ook werd duidelijk dat zijn titel als erevoorzitter per januari 2020 verlopen is. Ook Hamilton reageerde op de kwestie. Op Instagram Stories haalde de Mercedes-coureur uit naar Ecclestone, en hij zei dat hij nu begrijpt waarom er een gebrek aan handelen was om de diversiteit en racisme aan te pakken gedurende zijn F1-carrière, die in 2007 begon. “Bernie zit niet meer in de sport en komt uit een andere generatie, maar dit is precies wat fout is – onwetende en ongeschoolde uitspraken die laten zien hoe ver we als samenleving moeten gaan voor er echte gelijkheid kan komen”, schreef Hamilton.



“Het is nu volkomen logisch voor mij dat er niets gezegd of gedaan is om de sport diverser te maken, of het racisme aan te pakken waar ik gedurende mijn carrière mee te maken heb gehad. Als iemand, die de sport decennialang bestuurd heeft, zo’n gebrek aan begrip heeft van de diepgewortelde problemen waarmee wij als zwarte mensen iedere dag mee moeten omgaan, hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken het begrijpen? Het begint aan de top”, concludeert Hamilton.

Hamilton kreeg vroeg in zijn F1-carrière al te maken met racisme, het meest duidelijk bij de Spaanse Grand Prix van 2008. Destijds werd hij door fans met zwart geschilderde gezichten bespot na zijn rivaliteit met Fernando Alonso bij McLaren. Naar dat incident refereerde de Brit bij de aankondiging van zijn commissie, waar hij zei dat hij “gedurende mijn racecarrière tegen het stigma van racisme moest vechten”. In het interview met CNN zei Ecclestone dat hij ‘verrast’ was dat het incident Hamilton dwars zat en dat hij dacht dat het hem niets deed.



Hamilton sloot zijn bericht op Instagram af door zijn recente uitspraak te herhalen dat hij op de lange termijn verandering wil creëren in de autosport. “Nu is het moment gekomen voor verandering. Ik zal niet stoppen met strijden om een meer inclusieve wereld voor onze sport te creëren met gelijke kansen voor iedereen, om een wereld te creëren die gelijke kansen biedt voor minderheden”, schreef hij. “Ik zal mijn stem blijven gebruiken om degenen te vertegenwoordigen die geen stem hebben, om voor degenen te spreken die ondervertegenwoordigd zijn en ze een mogelijkheid te bieden om een kans te krijgen in onze sport.”

Met medewerking van Luke Smith