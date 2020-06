Williams dacht al langer na over verkoop Formule 1-team

Vrijdag maakte Williams haar nieuwe livery bekend waarmee ze in het seizoen van 2020 in actie gaan komen. De nieuwe verfbeurt was nodig nadat hoofdsponsor ROKiT besloot te vertrekken en mogelijk bij de buren gaat winkelen. Een nieuwe tegenvaller voor de traditionele renstal, nadat vorig jaar slechts één WK-punt werd binnengehaald en het team een miljoenenverlies leed.

Enkele weken geleden werd al bekend dat Williams in de verkoop zou gaan. In een interview met Autocar vertelt plaatsvervangend teambaas Claire Williams dat de renstal uit Grove al ver voor de coronapandemie bezig was met de eventuele verkoop van het team. “We begonnen al eind vorig jaar na te denken over nieuwe investeringen, nog ver voor de coronacrisis,” aldus Williams. “We beseften dat, als we ooit nog terug willen komen op topniveau, we het niet zouden redden met puur sponsordeals en prijzengeld.”

Voor Williams staat het teambelang altijd voorop, ook als dat betekent dat de familie de zeggenschap over de stal uit handen zou moeten geven. “Het overkoepelende belang is de best mogelijke uitkomst voor het team. Als dat betekent dat we de renstal in de verkoop moeten doen, deels of volledig, dan is dat zo. Als nieuwe eigenaren binnenkomen en met ons samen willen blijven werken is dat natuurlijk ook prima. We kunnen het geld wel langzaam bij elkaar blijven harken, maar dat hebben we te lang gedaan. Het is tijd voor verandering,” besluit Williams.