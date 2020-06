Mercedes nadert sponsordeal met voormalig titelsponsor Williams

Vorige maand was er het nodige te doen om ROKiT, dat vanaf begin 2019 de titelsponsor van Williams was. Ook tijdens de wintertests voor 2020 stond het bedrijf nog groot op de bolides van George Russell en Nicholas Latifi, maar eind mei trok Williams de stekker uit de sponsorovereenkomst. Een maand later lijkt ROKiT echter op weg naar een overeenkomst met regerend wereldkampioen Mercedes. De aankondiging van de deal is naar verluidt aanstaande. Een woordvoerder van Mercedes zei dat het team “geen commentaar kan geven op vertrouwelijke commerciële discussies, ongeacht die met ROKiT of een ander merk zijn”.

ROKiT gaat zich bij Mercedes bij een sterke groep sponsoren voegen, waaronder titelsponsor Petronas, Bose en Monster Energy. Eerder dit jaar werd INEOS nog aangetrokken als nieuwe hoofdsponsor. Met ROKiT hoopt Mercedes wederom een stap te zetten naar een toekomst als winstgevende F1-operatie, zodra er in 2021 een budgetplafond van 145 miljoen dollar gaat gelden. In februari zei teambaas Toto Wolff al dat Mercedes het doel heeft om een winstgevend F1-team te hebben, zodat een langer verblijf in de sport een ‘no-brainer’ is voor moederbedrijf Daimler. “De marketing is enorm en het rendement zou de kers op de taart moeten zijn. We zien in de Amerikaanse sportcompetities als de NFL en de NBA dat de franchises winstgevend zijn. Dit is mijn persoonlijke doel en mijn persoonlijke bijdrage met onze partners om er zo’n bedrijf van te maken dat het vanuit een servicestandpunt een ‘no-brainer’ is om mee te doen.”

De ROKiT Group bevat een aantal merken, waaronder de gelijknamige fabrikant van smartphones en de brouwerij ABK in Duitsland. De logo’s van beide bedrijven waren afgelopen seizoen en tijdens de wintertests van 2020 te zien op de Williams-bolides. Na de breuk met Williams maakte ROKiT al duidelijk dat het toegewijd blijft aan de overige sponsorovereenkomsten die men in de autosport heeft. Zo is het bedrijf titelsponsor van het Venturi Formule E-team en ook hoofdsponsor van de W Series.