Wolff: "Vertrek van Mercedes uit Formule 1 is onzin"

Volgens geruchten zou Daimler na het komende seizoen de stekker uit het Formule 1-programma trekken, omdat het merk nog geen nieuw Concorde-akkoord heeft ondertekend en er na zes dubbele wereldtitels weinig eer meer te halen zou zijn voor de Duitsers. Daimler gaat flink besparen, en de Formule 1 zou dan een van de slachtoffers worden.

Op een persconferentie in Londen, waar naast de nieuwe livery voor 2020 ook een langdurige samenwerking met chemiereus INEOS werd voorgesteld, veegde Wolff die geruchten echter definitief van tafel. "Zoals altijd zijn we voor de lange termijn betrokken", stelde Wolff aan onder meer Motorsport.com. "De Formule 1 biedt ons merk een geweldig marketingplatform. Dit is wat we doen. We bouwen racewagens en personenwagens. F1 is hét platform voor hybrides. Dat is iets wat niet genoeg wordt gecommuniceerd en daar moet de nadruk meer op gaan liggen. We houden dus van het platform, maar tegelijkertijd onderhandelen we met de rechtenhouders en moeten er dingen opgelost worden. Maar het is duidelijk dat deze samenwerking [met INEOS] onze wens aangeeft om onze succesvolle tocht in de F1 voort te zetten."

Volgens Wolff heeft de besparingsronde bij Daimler geen impact op de Formule 1-activiteiten in Brackley, omdat het merk de waarde en de return van de F1 inziet. "We stellen ons bij elke activiteit de vraag of dat de juiste activiteit is. Als Daimler zien we de voordelen die de F1 ons oplevert als marketingplatform. We zien de data. Dat is de onderliggende voorwaarde om deel te nemen."

Met de komst van INEOS, dat ook al actief is in het wielrennen en de zeilwereld, heeft Mercedes er naast Petronas een tweede grote sponsor bij. Voeg daarbij het budgetplafond van 2021, en plots lijkt de F1 een winstgevende formule te kunnen worden voor het merk met de ster, zeker gezien de enorme publicitaire waarde. Wolff hoopt dat het F1-team dan ook een winstgevende franchise kan worden, een model dat in Amerikaanse sporten al bestaat. "Dat is precies ons doel", gaf de Oostenrijker aan. "We willen dat de cijfers het een open deur vormen om deel te nemen. We zien dat de NFL en de NBA winstgevende franchises zijn. Het is mijn persoonlijk doel om dit met onze partners ook te bereiken, zodat deelnemen een evidentie is."

Maar eerst is er dus nog dat nieuwe Concorde-akkoord dat ondertekend moet worden. Wolff hoopt alvast dat er voor de start van het seizoen 2021 witte rook is, anders wordt het wel heel erg laat. "Het is een lopend proces met ingewikkelde contracten met de FIA, de rechtenhouder en de teams", legde hij uit. "Daar is tijd voor nodig, want het zit hem in de details. Ik wil er dus geen specifieke datum op kleven, omdat er nog een aantal onderwerpen is waarover een akkoord moet gevonden worden. Alle stakeholders willen duidelijk een akkoord vinden voordat we aan het seizoen 2021 beginnen, anders zou het een oncomfortabele situatie zijn."

Met medewerking van Jonathan Noble