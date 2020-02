Mercedes presenteert nieuwe livery voor F1-seizoen 2020

De Duitse formatie reed de afgelopen jaren steevast met een zilveren wagen met zwarte en mintgroene accenten. Voor het aankomende seizoen is het kleurenschema heel licht gewijzigd. Zo heeft de Mercedes voor 2020 een rode airbox gekregen en zijn de binnenkanten van de endplates deels rood geworden, als gevolg van de maandag gepresenteerde deal met INEOS. Het logo van de nieuwe sponsor heeft ook een plek gekregen aan de achterzijde van de achtervleugel.

Verder ziet de groene belijning er dit jaar een tikkeltje anders uit, maar voor de rest oogt de W11 qua livery niet heel anders dan de auto waarmee vorig seizoen werd gereden. De rode ster op de enginecover, een eerbetoon aan de vorig jaar overleden voorzitter Niki Lauda, is ook behouden gebleven.

Tijdens de bijeenkomst in de Royal Automobile Club in Londen maakte Mercedes bekend een vijfjarige deal te hebben gesloten met INEOS, nadat vorig jaar december al duidelijk was geworden dat de renstal nauw gaat samenwerken met het zeilteam en de wielerploeg van INEOS.

Video: Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Mercedes Formule 1-auto?