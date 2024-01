Na een zeer constante Dakar kon Carlos Sainz sr. eerder deze maand zijn vierde Touareg Trophy ophalen. Het was een indrukwekkende prestatie van de 61-jarige Spanjaard, maar ook van het team van Audi. De Duitsers hebben veel tijd en geld gestoken in het project met de RS Q e-tron en die investeringen betaalden zich dubbel en dwars uit. Het laat zien dat de mannen en vrouwen in de fabriek in Ingolstadt goed weten wat er moet gebeuren en wanneer, maar toont ook aan dat het Formule 1-project wel eens goed uit kan pakken. Het personeel dat met Dakar bezig was, gaat nu ook naar het F1-project. Motorsport.com zet een aantal factoren op een rij waarom Audi na de Dakar-zege met vertrouwen naar hun debuut in de koningsklasse van de autosport in 2026 kan toewerken.

Teamwork

Misschien wel de sleutel tot het succes in Dakar voor Audi was het teamwork. Sainz sr. kon vertrouwen op steun van teamgenoten Mattias Ekström en Stéphane Peterhansel. Iedere keer dat Sainz tot stilstand kwam, stond er binnen een mum van tijd een teamgenoot naast hem om hem te assisteren. Denk bijvoorbeeld aan de etappe in de tweede week op woensdag. De Audi van Sainz had binnen een paar honderd kilometer alle reservebanden verbruikt, waarna een reserveband van Ekström hem verder hielp. Dat teamwork belangrijk was, bleek wel uit de manier waarop Sébastien Loeb het in de Prodrive alleen moest doen. Nasser Al-Attiyah beloofde hem te helpen, maar na een aantal dramatische dagen trok hij woedend uit het bivak weg. Loeb stond nota bene een dag later met een kapotte ophanging aan de kant en moest meer dan een uur wachten op assistentie van de eerstvolgende Prodrive-coureur.

Het uitstekende teamwork laat zien dat de mensen bij Audi die bij het Dakar-project betrokken waren echt voor elkaar door het vuur gingen. Topman Sven Quandt was dan ook lovend over de manier waarop men samen het resultaat binnensleepte. "Het is heel, heel goed teamwork tussen de coureurs, maar ook in het kamp [tussen de monteurs]", begon de Duitser. "We hebben er alles aan gedaan om er zeker van te zijn dat Carlos kon winnen."

Precies deze mentaliteit is nodig binnen de Formule 1 om succes te behalen. Het helpen van elkaar, koste wat kost de overwinning willen behalen en het sámen willen doen. De succesvolste F1-teams zijn door die mentaliteit groot geworden. Ferrari had in het begin van deze eeuw met Michael Schumacher, Jean Todt en Ross Brawn drie mannen die alles voor elkaar deden. Bij Mercedes waren het Lewis Hamilton, Toto Wolff en Paddy Lowe die een uniek driemanschap bouwden. En bij Red Bull nu zien we Christian Horner die samen met Adrian Newey en Max Verstappen een bijzonder trio vormt. Voor Audi de taak om ook zo'n team te creëren en met Andreas Seidl als CEO aan boord is de eerste stap een gezet. Nu nog een sterke technische man én een topcoureur. Misschien voor die laatste positie iemand met de achternaam Sainz?

Foto: Alfa Romeo Andreas Seidl is een essentieel onderdeel voor de toekomst van Audi

Kritiek af laten glijden

Nog voordat er een meter in de Dakar was verreden was Nasser Al-Attiyah hard voor Audi. De Qatarees voorspelde dat de Duitsers geen kans maakten en dat ze na drie dagen met de staart tussen de benen Saudi-Arabië zouden verlaten. Het was geen gekke voorspelling, want tot aan deze editie kon Audi eigenlijk niet echt potten breken in de top. Niets bleek afgelopen Dakar minder waar, want door stoïcijns doorwerken was Audi de zegevierder, terwijl het juist Al-Attiyah was die de rally verliet. Nadat Al-Attiyah zijn kritiek uitte, hield Audi een reactie achterwege. Alleen Sainz kwam naar buiten met een veelzeggend antwoord: "Hij mag dat zeggen." Een neutraler antwoord is er niet.

De verwachtingen voor de intrede van Audi zijn niet hoog. Sauber – het team dat met de Duitsers gaat samenwerken – heeft niet een hele goede reeks achter de rug en er zijn de laatste maanden veel twijfels geweest over de toekomst van het F1-project. Nu vanuit het management van Audi bevestigd is dat alle focus in de autosporttak van het bedrijf op 2026 ligt voor het debuut in F1 zijn die geluiden gestild, maar het haalt de lage verwachtingen niet meteen weg.

Mochten de eerste jaren inderdaad tegenvallen, dan is er ook nog geen man overboord. In de drie jaar Dakar dat Audi met de RS Q e-tron meedeed was de ontwikkeling bijzonder groot. Pas in het slotjaar schreef het beroemde automerk de rally op hun naam. Met die gedachte in het achterhoofd, kan een vervelende start ook nog omgedraaid worden naar succes.

Foto: Audi Communications Motorsport Na drie jaar proberen won Audi dit jaar eindelijk de Dakar

Elektrische voorsprong

Ook op motorisch gebied kan Audi veel leren van de Dakar, zeker gezien de nieuwe F1-regels die vanaf 2026 in gaan. Door het nieuwe motorreglement gaat er met meer elektrisch vermogen gereden worden en dat was nu precies het unieke onderdeel van de Audi in de Dakar. De RS Q e-tron was een hybride - al was het elektrische aandeel gering - en met de zege van Sainz was er voor het eerst een auto met elektrisch vermogen die de rally wist te winnen. Het laat zien dat Audi het bouwen van hybridecomponenten onder de knie heeft en daar een winnend concept van kan creëren. Het is natuurlijk zo dat ook Honda, Mercedes, Ferrari en Red Bull PowerTrains genoeg ervaring hebben op dat gebied, maar niet op de manier waarop Audi dat heeft.

Natuurlijk is de motor in F1 totaal anders dan die in de Dakar, maar misschien zijn juist de inzichten vanuit een andere autosporttak wel nuttig. Een frisse blik op de regels, het interpreteren ervan en het efficiënt inzetten van het elektrische vermogen kan Audi wel eens een voorsprong geven. De vruchten van de Dakar-zege kunnen dus ook twee jaar later in de Formule 1 geplukt worden.