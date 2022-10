Coureurs en FIA pas in Mexico om tafel voor Suzuka-rapport

De FIA presenteerde in aanloop naar het Formule 1-weekend in Austin de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de Grand Prix van Japan. Er werd lang nagepraat over het evenement op Suzuka, waar Max Verstappen zijn tweede wereldtitel veiligstelde omdat er - tegen de verwachting van velen in - volledige punten werden uitgedeeld na de ingekorte race. Het ging echter vooral over een moment in de openingsfase, waarop de wedstrijdleiding twee kranen inzette om de gestrande auto’s van Carlos Sainz en Alexander Albon te bergen, terwijl de coureurs nog op de baan aan het rijden waren en slecht zicht hadden vanwege de regen.

In Austin zouden de FIA en coureurs tijdens de rijdersbriefing met elkaar om tafel gaan om te praten over de uitkomsten van het onderzoek. Dat overleg is echter met een week verplaatst, zodat de coureurs meer tijd hebben om het volledige rapport te lezen. “We hebben de drie of vier dagen tussen Austin en Mexico nodig om het te lezen, waarna we er met onze teams en alle andere betrokkenen over kunnen praten om te zien met welke ideeën we nog meer kunnen komen”, legt Sainz uit aan onder meer Motorsport.com. “Maar het zicht is besproken in het FIA-rapport en dat is voor mij eigenlijk bijna belangrijker dan de rest.”

Verstappen, die naast Sainz in de persconferentie zat in Austin, beaamt dat het zicht het grootste probleem was op Suzuka. De Red Bull-coureur had de kraan bij de wagen van Sainz zelf wel gezien, aangezien hij vooraan reed. Voor de rijders achter hem was het door de spray echter lastiger. “Als je dan niet weet dat er een kraan is, dan snap ik wel dat mensen boos worden”, vertelt Verstappen. “Dus als je weet dat we slecht zicht hebben, dan kan je sneller communiceren en laten weten: ‘jongens, we moeten een kraan op de baan brengen om een auto wagen te halen’. Dat zou denk ik al veel hebben geholpen, dus ik verwacht dat ze dat gaan veranderen voor de toekomst.” Dat laatste heeft de FIA bevestigd in het rapport.

“De rest van Suzuka is een doorlopende discussie en kan je denk ik niet snel oplossen”, vervolgt Verstappen. Wel heeft de FIA bekendgemaakt dat er in 2022 niet meer wordt gerouleerd met wedstrijdleiders: Niels Wittich maakt het jaar af in deze rol, nadat deze functie op Suzuka nog door Eduardo Freitas werd ingevuld. Verstappen: “De tijd zal leren wat de juiste beslissing is. Heb je één, twee of drie wedstrijdleiders nodig? Vijf? Geen idee. Het is lastig.”