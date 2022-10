Alonso: Crash met Stroll in F1 Amerika was een race-incident

Na de eerste herstart van de Grand Prix van de Verenigde Staten streden Lance Stroll en Fernando Alonso om de zevende positie in de race, toen het op het achterste rechte stuk richting bocht 12 helemaal mis ging. Alonso wilde Stroll op dat rechte stuk passeren en bewoog daarvoor naar links, terwijl de Aston Martin-coureur op vrijwel hetzelfde moment ook naar links bewoog. Het gevolg: de Alpine raakte het achterwiel van Stroll, waardoor de voorwielen de lucht in gingen en uiteindelijk net op tijd naar beneden kwamen om een gigantische impact met het hekwerk te voorkomen. Stroll eindigde door het tikje in de muur en zag zijn race eindigen, terwijl Alonso ondanks het spectaculaire voorval na een pitstop verder kon.

De stewards hebben de botsing bekeken en oordeelden uiteindelijk dat Stroll de schuldige was, waardoor hij een gridstraf van drie posities heeft gekregen voor de Mexicaanse GP. Volgens Alonso was dat niet per se nodig geweest. "Als je het op televisie ziet, dan denk ik eerlijk gezegd dat het een race-incident is. We bewegen bijna tegelijkertijd naar links en dat triggerde alles. Ik denk dus dat het voor iedereen een heel ongelukkig moment was", aldus de Spanjaard over het incident. Bij de stewards hielden hijzelf en Stroll er ongeveer dezelfde mening op na, in tegenstelling tot de sportief directeuren van Alpine en Aston Martin. "Ik denk dat wij het incident door dezelfde ogen zagen. Onze sportief directeuren keken er echter met een compleet andere blik naar!"

Stroll teleurgesteld, Alonso gelukkig met afloop

Kort na het incident - en nog voordat hij een gridstraf kreeg - leek Stroll er ook al naar te hinten dat het een race-incident betrof. "Ik bewoog absoluut laat, maar er was ook een groot verschil in snelheid. Ik was een soort van aan het uitzoeken waar hij achter me was, maar het is niet zo dat ik hem aan de zijkant van zijn auto raakte. De impact was nog steeds dat zijn voorvleugel tegen de achterkant van mijn auto kwam", legt Stroll uit. "Ik gaf hem genoeg ruimte aan de linkerkant van de baan, dus het is niet zo dat ik hem tegen een muur drukte of zo. Hij had eerder kunnen bewegen en meer naar links kunnen gaan. Hij hoefde ook niet zo dicht bij mij te komen. Je kunt het incident dus op verschillende manieren bekijken. Het was jammer. Het was wiel aan wiel racen en helaas maakten we daarbij contact."

Alonso beseft overigens dat hij het nodige geluk heeft gehad bij de botsing met Stroll. Niet alleen met het feit dat hij zijn weg kon vervolgen en uiteindelijk als zevende aan de finish zou komen - voordat een tijdstraf hem terugwierp naar P15 - maar ook dat de voorkant van de A522 op tijd naar beneden kwam om een zwaardere crash te voorkomen. "Ik dacht dat ik veel verder naar links zat en als je het hekwerk eenmaal raakt, dan word je in de lucht in een spin van 360 graden gebracht. Je ziet dit soort incidenten vaak in IndyCar en dat is best gevaarlijk. Ik dacht dat ik ook in dat hek zou eindigen. Toen de auto weer op de baan landde, wist ik dat het allemaal veilig was."

De crash van Lance Stroll en Fernando Alonso in Austin