Drie startplekken straf voor Stroll in Mexico vanwege crash met Alonso

De race in Austin was na een safety car voor Valtteri Bottas, die bij de laatste bochtensectie van de baan was gespind, net weer onderweg toen Fernando Alonso op weg naar de twaalfde bocht een inhaalactie inzette op Lance Stroll. Maar op het moment dat de Spanjaard de Aston Martin wilde passeren, bewoog de Canadees opzij in een poging zijn plek te verdedigen. Als gevolg hiervan reed de coureur van Alpine tegen de achterband van Stroll, waarna hij werd gelanceerd.

Alonso, die vanaf volgend jaar nota bene teamgenoot is van Stroll, maakte een lelijke stuiter en kwam tegen de vangrail, maar kon zijn weg vervolgen en na een bezoek aan de pits, waar hij een nieuwe neus en een verse set banden kreeg, verder met zijn race. De tweevoudig wereldkampioen zou uiteindelijk nog zevende worden. Stroll werd op hoge snelheid in een spin gezonden en crashte aan de andere kant van de baan tegen de vangrail, waarna zijn auto terug de baan op tolde. Voor hem was de race ten einde. Het incident was reden voor een nieuwe safety car-periode.

Stroll en Alonso moesten na de race bij de stewards komen om tekst en uitleg te geven over het moment. Die oordeelden dat Stroll de crash had veroorzaakt en gaven hem hiervoor een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race, die volgende week op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad plaatsvindt. Ook kreeg hij er twee strafpunten op zijn superlicentie bij, waardoor hij er nu vijf heeft over een periode van twaalf maanden.

Een statement van de wedstrijdleiding leest: “Het is ons duidelijk dat de bestuurder van auto 18 een late beweging maakte in reactie op de inhaalpoging van de bestuurder van auto 14, door naar links te sturen. De stewards stellen vast dat de bestuurder van auto 18 voornamelijk blaam treft.”

‘Gaf voldoende ruimte’

Stroll laat na afloop van de race aan Motorsport.com weten dat hij in zijn ogen genoeg ruimte had gegeven aan Alonso. “Het klopt dat ik laat een beweging maakte, maar er was ook sprake van een groot verschil in snelheid, terwijl ik intussen een inschatting moest maken waar hij ongeveer achter me zat”, zegt hij. “Maar het is ook niet dat ik tegen zijn zijkant ben gereden. Het was zijn voorvleugel die tegen de achterkant van mijn auto kwam. Ik gaf hem voldoende ruimte aan de linkerkant van de baan. Ik heb hem niet klem gereden of iets dergelijks.”

Volgens Stroll had Alonso het ook anders kunnen doen. “Hij had eerder aan zijn actie kunnen beginnen en meer naar links kunnen gaan. Hij had niet zo dicht bij me hoeven komen”, aldus de Aston Martin-coureur. “Er zijn dus verschillende manieren waarop je naar dit incident kan kijken.” Stroll is niet bang dat het moment voor fictie zal zorgen met zijn toekomstige teamgenoot. “Zo kijk ik daar niet naar. We zijn racers en dit soort dingen kunnen gebeuren in een race.”

Video: Lance Stroll en Fernando Alonso botsen in Austin