Villeneuve wil schorsing voor Stroll: "Dit is echt onacceptabel"

Na de eerste herstart van de Amerikaanse Grand Prix ging het goed mis toen Fernando Alonso een inhaalactie wilde inzetten op Lance Stroll. De Alpine-coureur dook op het rechte stuk richting bocht 12 heel laat uit de slipstream van de Aston Martin-rijder, die op vrijwel hetzelfde moment ook naar links ging om te verdedigen. Alonso werd over het achterwiel van de AMR22 gelanceerd en beide voorwielen vlogen even door de lucht, voordat die op tijd weer naar beneden kwamen om een impact met het hekwerk te voorkomen. Na afloop oordeelde de Spanjaard zelf dat het een race-incident betrof, terwijl de wedstrijdleiding Stroll als schuldige zag en hem drie plaatsen gridstraf heeft gegeven voor de Mexicaanse GP.

Ook Jacques Villeneuve ziet Stroll als de schuldige voor het incident, maar hij pleit in zijn column voor Formule 1 voor een veel zwaardere sanctie dan drie plekken gridstraf: "Als ik het over gevaarlijk rijden heb, dan heb ik het over Lance Stroll. Hij zou voor een race geschorst moeten worden voor het incident met Fernando Alonso", luidt het harde oordeel van de Canadees over zijn landgenoot. De wereldkampioen van 1997 ziet het rijgedrag van Stroll als een gevolg van laks ingrijpen door de FIA in zowel Formule 1 als lagere klassen met betrekking tot slingeren en op het laatste moment van richting veranderen op het rechte stuk. "Het is zielig om te doen en supergevaarlijk", aldus Villeneuve.

Wat Villeneuve vooral onacceptabel vindt, is dat Stroll bewust op het laatste moment van zijn lijn afweek. "Door te slingeren op het rechte stuk breng je andere coureurs in gevaar - mogelijk zelfs in levensgevaar. Je kan op deze manier een enorm ongeluk veroorzaken. En dat komt dan omdat je bewust besluit om zoiets te doen, niet omdat je een fout maakt. Dat is dus écht onacceptabel." Wat betreft Villeneuve mag de FIA dus vaker en zwaardere straffen uitdelen voor dergelijke vergrijpen, zelfs als er geen ongeluk wordt veroorzaakt. "We hebben namelijk geluk gehad dat het niet al eerder is misgegaan. En het begint dus al in de lagere klassen. In de Formule 4 en Formule 3 zie je soms jongens rijden alsof ze in een videogame zitten. Maar racen is gevaarlijk en dit heeft niks met racen – of goed verdedigen – te maken."

Alonso komt met schrik vrij na aanrijding met Stroll