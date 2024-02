Afgelopen jaar liet Charles Leclerc al enkele malen blijken dat hij niet alleen heel aardig overweg kan met snelle Formule 1-bolides, maar ook met piano's. Tijdens het F1-seizoen 2023 produceerde hij de nummers MON23, MIA23 en AUS23, die hij vervolgens ook deelde via streamingplatform Spotify. Deze winter heeft de Monegask het pianospelen nog wat serieuzer opgepakt, want komende nacht brengt hij zelfs een EP van vier nummers uit. Leclerc is daarvoor samen met pianist Sofiane Pamart de studio in gedoken. Pamart is een professionele pianist die tot dusver vooral heeft samengewerkt met Franse hiphopartiesten.

Het gezamenlijke project van Leclerc en Pamart draagt de naam Dreamers en bestaat dus uit vier singles met de titels Focus, Heartbeat, Limitless en The Dream Continues. De EP heeft een totale lengte van zo'n 11 minuten en is vanaf vrijdag 16 februari in zijn geheel te streamen via streamingplatforms als Spotify, Apple Music, Amazon Music en Deezer. Ook kan de ep gekocht worden via iTunes. Bovendien brengen Leclerc en Pamart het mini-album ook uit op vinyl en als bladmuziek, zodat de nummers ook door andere pianisten gespeeld kunnen worden.

In voetsporen van Villeneuve, Hamilton en Alguersuari

Leclerc is overigens niet de eerste Formule 1-coureur die muziek uitbrengt. Voor voormalig Red Bull-talent Jaime Alguersuari geldt zelfs dat hij van zijn muzikale hobby zijn werk heeft gemaakt. Onder de naam Squire treedt de Spanjaard tegenwoordig op als dj, terwijl hij onder de naam Pole Position samenwerkt met collega-dj Lee Jo Life. In een verder verleden heeft ook Jacques Villeneuve eens een album uitgebracht. De F1-wereldkampioen van 1997 bracht in 2007 het album Private Paradise uit, bestaande uit negen Franstalige en vier Engelstalige nummers die hij zelf zong. Een doorslaand succes werd dat niet, want Villeneuves album werd dat jaar slechts 836 keer verkocht in Noord-Amerika.

Ook van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton is bekend dat hij graag met muziek bezig is. Het leidde zelfs tot een samenwerking met Christina Aguilera. Samen met de Amerikaanse zangeres werkte hij aan de song Pipe, dat uiteindelijk op het in 2018 uitgekomen album Liberation verscheen. Twee jaar lang was het overigens niet helemaal duidelijk dat Hamilton daadwerkelijk aan het nummer had meegewerkt, omdat hij dit onder het pseudoniem XNDA deed. Pas in 2020 bevestigde de huidige Mercedes-coureur dat hij inderdaad schuil ging achter de naam XNDA.