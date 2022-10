Het was een pittige week voor het team van Red Bull Racing. Op zaterdag werd net voor de kwalificatie bekend dat mede-eigenaar Dietrich Mateschitz was overleden. Op zondag pakte Max Verstappen de zege en werd het team wereldkampioen bij de constructeurs.

Ook sportief directeur Jonathan Wheatley is door een achtbaan van emoties gegaan. “Het is lastig om in woorden te beschrijven. Ik heb gemengde gevoelens. Natuurlijk is het fantastisch en vieren we het zoals Dietrich dat had gewild. Het is een ongelofelijke dag. We deden het op de moeilijke manier, typisch Red Bull. Zo had hij het ook mooi gevonden. De prestatie van Max was erg sterk. Ik ben erg blij.”

Na een vraag van Viaplay of dit nu het perfecte seizoen van Verstappen is, antwoordt Wheatley: “Het was fantastisch, en het is nog niet voorbij. Er komen nog drie races aan. We zijn ambitieus en zullen blijven pushen."