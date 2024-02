Hoewel het de afgelopen dagen veelal ging over de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari, sneeuwde juist onder dat Carlos Sainz het kind van de rekening is en zijn zitje bij het team moet afstaan. De 29-jarige Madrileen moet voor 2025 op zoek naar een nieuw team en heeft door het aflopen van veel coureurscontracten genoeg mogelijkheden, maar zal hoe dan ook afscheid moeten nemen van de Scuderia. Een hard gelag, want hij had langer willen blijven. Dat Ferrari hem opzij heeft geschoven ten faveure van Hamilton, komt volgens Jacques Villeneuve de onderhandelingspositie van Sainz niet ten goede. "Hij is de grote verliezer in deze situatie omdat zijn onderhandelingspositie, bij Audi of bij wie dan ook, duidelijk veel minder is", zegt Villeneuve tegen La Gazzetta dello Sport.

De F1-kampioen van 1997 vermoedt door de gang van zaken, en wetende dat hij weg moet, dat Sainz 'geen interesse zal hebben in het spelen van het teamspel'. "Ferrari's resultaten betekenen niks meer voor hem. Het enige wat voor hem telt, zijn zijn eigen resultaten. Hij moet wel presteren voor een contract in 2025, wellicht door te proberen Charles Leclerc te verslaan." Ook bij Mercedes levert het een ietwat aparte situatie op, aangezien zij weten dat Hamilton naar een concurrent overstapt. Teambaas Toto Wolff heeft echter benadrukt dat Russell geen voorkeurspositie zal genieten, ook al is hij wel een zekerheid voor 2025. "We zullen wel zien hoe Mercedes de situatie tussen Russell en Hamilton afhandelt", aldus de Canadees. "En hoe het zal werken tussen Leclerc en Sainz, die nu niets meer te verliezen heeft."

Uiteindelijk ziet Villeneuve in de overstap van Hamilton naar Ferrari wel 'goed nieuws voor ons allemaal'. "Het is inderdaad onverwachts en spannend. Het maakt tongen los bij mensen. Je kunt je niks beters voorstellen: het beste team aller tijden samen met de succesvolste coureur. Voor Ferrari is dit een ongelofelijke imago-operatie, in positieve zin. Van Hamiltons kant is het een geweldige zet", oordeelt de elfvoudig Grand Prix-winnaar.

Sainz zelf heeft sinds de aankondiging van Ferrari weinig laten weten. Wel reageerde hij kort op sociale media. "We hebben nog een lang seizoen voor de boeg en, zoals altijd, geef ik absoluut alles voor het team en voor de tifosi over de gehele wereld", schreef de Spanjaard. "Nieuws over mijn toekomst wordt te zijner tijd bekendgemaakt."