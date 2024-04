Wat Newey volgens Villeneuve zo goed maakt: "Voelden het toen hij weg was"

Door het succes van Red Bull Racing in de afgelopen veertien jaar staat het werk van topontwerper Adrian Newey steeds centraler. De Brit was van 1991 tot en met 1996 actief bij Williams F1, waar hij uiteindelijk een groot aandeel had in de vele successen van het team, dat 59 races won van 1991 tot 1997. Jacques Villeneuve kwam in 1996 bij het team, het jaar dat Newey met gardening leave ging om een overstap naar McLaren te realiseren. Hij had zo wel nog invloed op de auto van 1997 waarmee Villeneuve zijn F1-titel veroverde.

In gesprek met Sports Illustrated geeft Villeneuve toe dat hij pas 'achteraf' door had hoe goed Newey was en hoe belangrijk zijn invloed op het ontwerp was. "Ik wist dat niet toen ik er in 1996 kwam", zegt Villeneuve. "Hij was geweldig omdat hij de auto kan visualiseren, hij kan de airflow zien. Hij heeft daar een band mee, maar hij heeft ook een band met de coureur. Hij weet dat het geen computer is die de auto bestuurt, hij weet dat het geen robot is. Dus in de data kunnen de cijfers zeggen hoe snel [de auto] zou kunnen gaan, maar misschien kan de coureur er niet mee omgaan omdat het niet natuurlijk voelt."

Volgens Villeneuve beseft Newey dat maar al te goed, waardoor hij er goed omheen kan werken om de auto alsnog goed te laten voelen voor de coureur. "Dat is waarom hij zo veel fantastische auto's heeft ontworpen. Hij is absoluut de beste die er is en hij is altijd in staat geweest om zichzelf opnieuw uit te vinden." Dat laatste bewees Newey volgens Villeneuve met de auto van 1997, waarmee de Canadees zeven zeges pakte om vervolgens Michael Schumacher te verslaan in de titelstrijd. "Hij ontwierp de auto van 1997 op basis van de auto van 1996 en op het einde was dat gebaseerd op de feedback die ik hem had gegeven, omdat ik daar het komende jaar ook zou rijden. Toen ging hij weg en dat hebben we gevoeld. Halverwege het seizoen waren we nergens te bekennen. Het kostte de nieuwe mensen veel tijd om de bal weer aan het rollen te krijgen. Het is moeilijk om die combinatie van Adrian Newey te verslaan."