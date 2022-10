FIA stopt roulatie wedstrijdleider voor rest van F1-seizoen 2022

De FIA besloot vanwege een aantal incidenten tijdens de Formule 1-race op Suzuka een onderzoek in te stellen. Diverse coureurs waren boos over het feit dat er tijdens hevige regenval een mobiele kraan op de baan was gekomen om de auto van Ferrari-coureur Carlos Sainz weg te halen. Het rapport is vrijdag gepubliceerd en bevat een aantal procedurele wijzigingen die vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten ingaan.

Een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd aan de structuur van de wedstrijdleiding. Niels Wittich maakt het F1-seizoen als racedirecteur af, nadat hij die rol eerder deelde met Eduardo Freitas. "Voor de resterende races van het Formule 1-seizoen 2022 rouleert de FIA niet meer als het gaat om de rol van racedirecteur", luidt het rapport. "Vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten en de daaropvolgende races in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi zal Niels Wittich de functie van racedirecteur op zich nemen met ondersteuning van de mensen van Race Control."

Wittich en Freitas deelden dit seizoen de rol van wedstrijdleider. Dit was een van de belangrijkste veranderingen voor 2022 in de nasleep van de controverse in Abu Dhabi en het ontslag van voormalig wedstrijdleider Michael Masi. Daarnaast kondigde de FIA een nieuwe Virtual Race Control Room aan. Deze zou vanuit Genève de wedstrijdleiding tijdens F1-weekends ondersteunen.

Een aantal coureurs uitte eerder dit jaar hun bezorgdheid over de inconsistente manier waarop er beslissingen werden genomen en riep de FIA op om het leiden van de actie op de baan aan een iemand over te laten. "We moeten vasthouden aan één wedstrijdleider", zei Mercedes-coureur George Russell in juli. "Het moet consistenter worden. Het gebeurt geregeld tijdens een raceweekend dat de steward van de eerdere wedstrijd er niet is. Een goede uitleg van beslissingen krijgen we dus niet. We stellen geregeld vragen, maar het is lastig om antwoorden te krijgen. Vaak krijgt iemand de schuld die er niet is. Dat is lastig. Iedereen heeft zijn eigen interpretaties."

Voormalig WEC-wedstrijdleider Freitas diende als racedirecteur op Suzuka. De racedirecteur is ook degene die bepaalt wanneer er een hulpvoertuig de baan op kan komen. In het FIA-rapport wordt ook gewezen op de noodzaak om de rolverdeling binnen het team van Race Control te verduidelijken tijdens een safety car of virtual safety car. In het rapport staat dat Pierre Gasly niet werd opgemerkt in de pitstraat. Hierdoor kwam hij verder achter de rest van het veld te liggen, waarna hij sneller langs de mobiele kraan reed om weer aan te kunnen sluiten. Het rapport erkent dat het verstandiger was gezien de omstandigheden om de inzet van dergelijke voertuigen uit te stellen.