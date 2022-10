FIA geeft fout toe na kraanincident: "Wedstrijdleiding miste pitstop Gasly"

Tijdens de Grand Prix van Japan is er veel kwaad bloed gezet doordat er in de openingsfase bergingsvoertuigen op de baan verschenen. In het rapport dat vrijdag is verschenen spreekt de FIA van twee verschillende kranen om de auto's van Carlos Sainz en Alexander Albon te bergen. Die bevonden zich op de baan terwijl het veld zich oplijnde achter de safety car. Pierre Gasly lag door een pitstop op aanzienlijke achterstand en kwam op hogere snelheid aan om het gat te dichten. De Fransman schrok behoorlijk toen hij rijkelijk laat (door het slechte zicht) een kraan en marshals op het asfalt zag. De FIA legde de schuld in eerste instantie bij de AlphaTauri-coureur, die te hard reed, maar zei eveneens toe een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken.

Gasly reed te hard, maar pitstop compleet gemist

Dat onderzoek is inmiddels afgerond en de bevindingen zijn vrijdag vrijgegeven. De onderzoekscommissie van de FIA stelt dat er verschillende zaken verkeerd zijn gegaan. Ten eerste blijft overeind dat Gasly te hard heeft gereden. De Fransman heeft in die bewuste ronde meermaals harder gereden dan 200 kilometer per uur en raasde ook op aanzienlijke snelheid langs de kranen. Uit het onderzoek blijkt dat Gasly met 189 kilometer per uur langs de kraan bij Sainz ging, terwijl de snelste auto meteen achter de safety car (Kevin Magnussen) slechts 122 kilometer per uur reed. Ook de kraan om de auto van Albon te bergen ging Gasly behoorlijk rap voorbij, met 163 kilometer per uur om precies te zijn. De onderzoekers noemen het rijgedrag van Gasly 'roekeloos'.

Dat gezegd hebbende heeft de FIA ook steken laten vallen. Zo komt in het rapport naar voren dat pitstop van Gasly - na zijn aanvaring met een reclamebord - compleet over het hoofd is gezien. De wedstrijdleiding had geen idee dat er nog een auto op hogere snelheid achter het veld reed toen het de marshals al toestemming had gegeven om met een kraan het circuit te betreden. "Doordat de focus lag op het veilig weghalen van de auto's, is de pitstop van Gasly niet meteen opgemerkt. Race control houdt niet noodzakelijk alle auto's in de gaten die een pitstop maken tijdens de safety car, omdat zij zich meer richten op het gebied waar het incident heeft plaatsgevonden."

Het betekent dat de auto met startnummer 10 over het hoofd is gezien, hetgeen natuurlijk niet had mogelijk gebeuren. Daar komt bij dat er volgens de onderzoekscommissie beter over de weersomstandigheden en het slechte zicht had moeten worden nagedacht. "De onderzoekers erkennen dat het inzetten van kranen op Suzuka in deze weersomstandigheden een zeer gevoelige zaak is, gezien de tragische incidenten uit het verleden. Het panel stelt vast dat het achteraf gezien, in deze weersomstandigheden, verstandiger zou zijn geweest om de bergingswerkzaamheden uit te stellen."

Dit gaat de FIA veranderen om een herhaling te voorkomen

Om een herhaling van zetten te voorkomen, worden er verschillende dingen veranderd. Het vasthouden aan één race director voor de rest van dit seizoen is één stap en moet voor consistentie zorgen. Ten tweede krijgen teams in het vervolg meteen een melding als de wedstrijdleiding toestemming geeft voor een kraan op de baan tijdens een safety car of virtual safety car-fase. Teams zijn verplicht om die melding door te geven aan de coureurs, waardoor zij op de hoogte zijn. Om ervoor te zorgen dat er geen auto meer wordt gemist zoals met Gasly gebeurde, komt er een 'live monitoring window' waarmee de wedstrijdleiding de status van iedere auto kan zien tijdens een safety car. Daarnaast worden de taken onderling scherper verdeeld, zodat niet alle aandacht zich richt op de gestrande auto maar ook op de rest van het veld.

Richting 2023 worden er meer vergaande veranderingen voorgesteld. Dan komt er bijvoorbeeld een 'dynamic VSC' naast de gewone SC en VSC. Bij deze dynamische virtual safety car wordt de deltatijd op het stuur van coureurs aangepast voor sectoren waarin zij voorbij een kraan of gestrande auto komen. Op die plekken moet er extra snelheid worden geminderd. Er wordt eveneens gedacht over het sluiten van de pit exit, waarbij die alleen open zou gaan net nadat de rest van het veld achter de safety car is gepasseerd.