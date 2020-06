Herstructurering Williams is "niets anders dan positief"

Nadat er een verlies van 13 miljoen pond over 2019 gerapporteerd werd, maakte Williams vorige week bekend dat het team keek naar de strategische opties voor de toekomst, waaronder een mogelijke verkoop van het bedrijf en de verkoop van aandelen aan nieuwe investeerders. Dat volgt op de steeds minder goede sportieve resultaten van het team, dat in 2018 en 2019 laatste werd in het kampioenschap voor constructeurs. Met name vorig jaar kon Williams maar moeilijk de strijd aangaan met concurrenten. Volgens Claire Williams moet de stap van het team om nieuw kapitaal te vinden in een positief licht gezien worden, want het voornemen is om daarna nog vele jaren mee te strijden.

“Ik heb zoveel e-mails gekregen van mensen met een soort condoleance. Dat begrijp ik en het wordt zeer gewaardeerd, maar ik kijk hier vanuit een heel positief perspectief naar”, vertelde Williams aan Sky Sports News. “Dit is iets wat de toekomstige duurzaamheid van ons team gaat garanderen. Daar draait het altijd al om voor de Williams-familie. We zetten het team en zijn kansen op succes op de eerste plaats, en de investering waarnaar we zoeken gaat ons helpen dat te bereiken. Volgens mij doen wij iets goeds en er moet niet op een negatieve, teleurgestelde manier naar gekeken worden, alleen op een positieve wijze. De mensen hier begrijpen dat, de mensen bij Williams begrijpen dat, en ik denk dat ze het spannend vinden. Dit kan ons mogelijk een heel positieve toekomst geven.”

Williams hoopt de plannen voor de toekomst in de komende drie, vier maanden rond te hebben, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de huidige plannen voor 2020. Vorige week kondigde het team aan dat de samenwerking met titelsponsor ROKiT per direct beëindigd was, maar volgens de waarnemend teambaas is dat de enige merkbare verandering voor dit jaar. “Ik kan absoluut beloven dat we een volledig gefinancierd budget hebben om de kalender van dit jaar af te werken, hoe die er ook uit gaat zien”, zei Williams. “De auto blijft een Williams en we blijven dezelfde mensen die de auto op zondag op de grid zetten. George Russell en Nicholas Latifi zullen nog steeds achter het stuur zitten. Het enige dat verandert is dat we met een iets andere livery komen.”

“We zullen echt alles geven om het zo goed mogelijk te doen, zoals we ieder jaar doen”, vervolgt Williams. “We willen heel graag terug naar het circuit, natuurlijk zodra het veilig is om dat te doen, want zoals iedereen weet hebben we de afgelopen achttien maanden enorm hard gewerkt om voor een ommekeer te zorgen met dit team. Ik denk dat we er redelijk goed uitzagen bij de tests, ik denk dat we in februari gedemonstreerd hebben dat we veranderingen doorgevoerd hebben. We keken ernaar uit om dat in Australië op het circuit te laten zien. We kijken er heel erg naar uit om in juli weer te gaan racen en hopelijk geven we onze fans iets om voor te juichen, waarna we in de toekomst vooruitgaan.”

Met medewerking van Luke Smith