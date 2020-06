Carey: F1-races worden niet afgelast vanwege corona-besmetting

Dinsdag kondigde de Formule 1 een nieuwe kalender aan, bestaande uit acht races op Europese bodem. Het seizoen begint op zondag 5 juli met de Oostenrijkse Grand Prix. De hoge heren van de sport hebben een protocol van 90 pagina’s opgesteld om ervoor te zorgen dat de paddock veilig rond kan reizen als het seizoen begint. Nadat de Australische GP op het laatste moment afgelast moest worden omdat een teamlid van McLaren positief getest was, heeft F1 hard gewerkt om alle mogelijke scenario’s te beschrijven. In gesprek met F1.com maakte CEO Chase Carey duidelijk dat men zelfs procedures heeft als een coureur besmet raakt, of een team zich net als McLaren terugtrekt. Een Grand Prix hoeft in dat geval niet meer afgeblazen te worden.

“Een individu met een besmetting gaat er niet voor zorgen dat de race niet door kan gaan”, zei Carey. “We moedigen teams aan om procedures in te stellen mocht er iemand besmet raken, we hebben de mogelijkheid ze in een hotel in quarantaine te zetten en die persoon te vervangen. Bepaalde dingen hebben we besproken en hebben we aan gewerkt. Er zijn zoveel scenario’s mogelijk dat het niet te doen is om ze allemaal uit te werken, maar als een team niet mee kan doen aan de race hoeven we de wedstrijd daarom niet te annuleren. Ik denk niet dat ik de consequenties hoef uit te leggen. Maar we zullen een procedure hebben waarin een positief geval niet zal leiden tot het annuleren van de race. Als een coureur besmet raakt, hebben teams een reserve klaar staan. We zouden hier niet mee doorgaan als we niet zouden vertrouwen op onze procedures, expertise en mogelijkheden om een veilige omgeving te creëren en de mogelijke problemen op te lossen.”

Meerdere tests per persoon, F1 leeft in bubbel

Volgens Carey heeft de mondiale autosportbond FIA een belangrijke rol gespeeld in het afronden van de procedures: “De FIA verdient zeker krediet voor het helpen in dit proces. In veel gevallen hebben ze de leiding genomen. We hebben ook experts van buitenaf in de arm genomen. Dit is een rigoureus protocol, dat momenteel bestaat uit 80-90 pagina’s. Daarin staat alles beschreven: hoe je naar het circuit reist, welke processen gelden in het hotel, welke richtlijnen gevolgd moeten worden op het circuit, tijdens het eten, het gebruiken van toiletten, vrije tijd op het circuit. We zullen iedereen voor vertrek testen en ook op het circuit zullen we elke twee dagen testen. We hebben een proces opgesteld als er een besmetting vastgesteld wordt. We erkennen dat dit mogelijk is, we hebben ons hierop voorbereid. We werken aan mogelijkheden om tracking te introduceren, daar hebben we ook nog twee opties voor.”

Sportief directeur Ross Brawn verklaarde eerder dat de sport werkt aan een ‘biosfeer’ om de F1-wereld hermetisch af te sluiten van de buitenwereld. Volgens Carey doet men er alles aan om de verspreiding van het virus te verspreiden. “We leven grotendeels in een bubbel wanneer we met chartervliegtuigen gaan reizen. Het transport naar hotels en van en naar het circuit gebeurt onder controle. Daarbinnen zijn nog verschillende bubbels met mensen in andere functies. We hebben dit opgezet zodat we de processen kunnen beheersen, we weten dat we het juiste veiligheidsmateriaal hebben en ook dat we social distancing in stand kunnen houden. We erkennen dat er in deze sport niet altijd twee meter tussen alle individuele mensen kan zitten. Wanneer een wagen in de pits is en er moeten vier banden verwisseld worden, is dat nu eenmaal niet mogelijk. We proberen de procedures zo op te stellen dat we de risico’s voor iedereen kunnen beperken.”

Met medewerking van Jonathan Noble