Horner na valse start: "Hebben in potentie wel een goede auto"

Twee upgrades aan de RB16 en een doorontwikkelde Honda-krachtbron: Red Bull leek klaar voor een geslaagd openingsweekend in de Alpen. Des te meer doordat de eigen Red Bull Ring in de voorgaande seizoenen geliefd jachtterrein is gebleken. Maar in 2020 was alles anders, met een dubbele nulscore tot gevolg. Zeer pijnlijk zo erkent Horner, al ziet hij nog steeds voldoende aanknopingspunten. De slag is verloren, maar de oorlog volgens hem nog niet. "In de basis blijft de RB16 een erg goede auto. Dat we de Mercedessen konden splitten met Max en vrij simpel op de tweede plek reden, is hoopgevend voor de toekomst."

Alhoewel Verstappen er zelf anders over denkt, had de Limburger volgens zijn teambaas de snelheid om te winnen. "Ik denk zeker dat Max had kunnen winnen. Hij kon het tempo van Valtteri op hardere banden goed volgen en je zag dat Valtteri aan het eind van zijn stint problemen kreeg", vervolgt Horner tijdens een online mediasessie met onder meer Motorsport.com. "Tijdens de eerste safety car-fase waren we net als Mercedes naar binnen gegaan voor een wissel naar de harde compound. En als Mercedes vervolgens buiten was gebleven tijdens die latere safety car, dan hadden wij exact het tegenovergestelde gedaan. Je weet natuurlijk nooit hoe de race daarna zou zijn verlopen, maar tactisch waren we zondag in ieder geval zeer scherp. Het is zuur dat de beloning in de vorm van punten is uitgebleven."

In potentie een goede auto

Het enige goede nieuws is dat de kans op revanche niet lang op zich laat wachten. Volgende week is het al een kwestie van nieuwe ronde nieuwe kansen op hetzelfde circuit. Maar is het wel reëel om volgende week ineens een triomf te verwachten of is het gat met Mercedes structureel te groot? "Nou ja, we hebben gedurende de wintermaanden gewoon goed werk geleverd, dat heeft iedereen tijdens de wintertests wel kunnen zien. Motorisch is Mercedes dit jaar ook heel sterk, maar de RB16 blijft in potentie een hele goede auto", aldus de Brit. "En wat betreft het vermogen was het voor ons allemaal zoals verwacht, Honda heeft precies geleverd wat ze vooraf hadden beloofd."

Naast de betrouwbaarheidsproblemen worstelde Red Bull tijdens het openingsweekend ook met de balans in de auto. Zo was Verstappen op zaterdag ontevreden. "We moeten die balansproblemen uit de kwalificatie inderdaad oplossen en volgende week sterker terugkeren. Ik geloof nog steeds dat we de potentie hebben om met Mercedes te vechten. Op dit specifieke circuit misschien niet over één ronde, maar wel gedurende een heel seizoen. Onze pure snelheid zag er met Max en later met Alex best goed uit, dus in de basis is onze auto echt wel goed. We moeten die auto nu alleen zo efficiënt en goed mogelijk doorontwikkelen."