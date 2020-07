Tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Stiermarken?

Het Formule 1-seizoen 2020 ging afgelopen weekend officieel van start met de Grand Prix van Oostenrijk. De fans hoeven niet lang te wachten op de volgende GP want aankomend weekend gaat het circus verder. Voor het eerst in de historie vinden twee opeenvolgende races plaats op hetzelfde circuit: de Red Bull Ring. Op 10, 11 en 12 juli 2020 wordt de eerste Grand Prix van Stiermarken verreden.

Niet eerder was de Formule 1 in twee opeenvolgende weekenden te gast op hetzelfde circuit. Door de COVID-19 pandemie is reizen nog altijd een lastige zaak. De Oostenrijkse Red Bull Ring bood soelaas door het complex langere tijd beschikbaar te stellen. Daardoor kan het F1-circus in de ‘bubble’ blijven en alsnog goed beginnen aan het seizoen. Nu de nieuwigheid van racen achter gesloten deuren en de vele coronamaatregelen achter de rug is, kan het weer vooral gaan over de sport.

Wat is de Grand Prix van Stiermarken?

Voor het eerst in de historie staat de Grand Prix van Stiermarken op het programma. Deze race is vernoemd naar de regio waarin Spielberg, het stadje nabij de Red Bull Ring, gelegen is. Aangezien het om commerciële en praktische redenen niet handig is om tweemaal een Oostenrijkse Grand Prix onder dezelfde naam te laten plaatsvinden, is gekozen voor deze oplossing. Helemaal nieuw is het niet dat een race niet naar het betreffende land wordt vernoemd: eerder stonden onder meer de Grand Prix van Europa en de Pacific GP op de kalender.

Volgens het vaste stramien vinden op vrijdag twee vrije trainingen van anderhalf uur plaats. Deze beginnen om 11.00 uur en 15.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag start om 12.00 uur de derde vrije training met een lengte van een uur. Om 15.00 uur op zaterdagmiddag wordt in de kwalificatie middels drie segmenten de startvolgorde bepaald. De Grand Prix van Stiermarken start om 15.10 uur Nederlandse tijd op zondagmiddag.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk 2020 - Europese tijden

Vrijdag

Vrije training 1: 11.00 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur – 16.30 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 12.00 uur – 13.00 uur

Kwalificatie: 15.00 uur – 16.00 uur

Zondag

Race: 15.10 uur

Formule 1-kalender 2020: