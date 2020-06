Meesterzet Honda: Grote motorische update voor GP Oostenrijk

In tijden van corona heeft de Formule 1 meerdere beperkingen opgelegd om de kosten te drukken. De fabrieken van teams moesten op slot en hetzelfde gold (voor een iets kortere periode) voor de onderkomens van alle motorfabrikanten. Er was echter een belangrijke 'maar' in dit hele verhaal, vastgelegd in artikel 21.10 van de sportieve reglementen. "Er kan een uitzondering worden gemaakt voor landen waar de wet- en regelgeving een andere sluitingsperiode voorschrijft. In dat geval mogen enkele dagen uit de verplichte shutdown worden verplaatst naar een andere periode in het jaar."

Honda had het grote geluk dat men in het Japanse Sakura deels mocht doorwerken. Hierdoor heeft de partner van Red Bull en AlphaTauri besloten om zoveel mogelijk door te drukken in coronatijd en de verplichte shutdown grotendeels later dit jaar te plannen. Dat lijkt simpelweg een verschuiving zonder noemenswaardige voordelen, maar niets is minder waar. De motor die F1-teams tijdens de eerste race in Oostenrijk gebruiken, is namelijk van cruciaal belang voor de rest van het seizoen. De krachtbron zal in de maanden daarna grotendeels intact blijven. Als onderdeel van de kostenbesparing mogen teams daarna nog maar één 'performance upgrade' aan onder meer de MGU-K uitvoeren.

Een stap voorwaarts

De doorontwikkeling wordt aan banden gelegd, waardoor een latere shutdown Honda en daarmee ook Red Bull nauwelijks pijn zal doen. Of om het even om te draaien: het doorwerken in coronatijd levert Honda en daarmee Red Bull juist grote voordelen op. Zo kan het Japanse merk als enige leverancier een grote update meenemen naar Spielberg voor de uitgestelde start van het seizoen. De officiële Formule 1-website weet te melden dat het om een significante sprong voorwaarts gaat. Naar verluidt hebben de Japanners zowel aan de prestaties als ook aan de betrouwbaarheid kunnen werken met deze update. De resultaten van tests op de testbank zouden bemoedigend zijn.

Tijdens de wintertests in Barcelona liet Honda-voorman Masashi Yamamoto al weten veel vertrouwen te hebben in een titelstrijd met Verstappen. "De balans die we met onze nieuwe motor hebben gevonden tussen het vermogen en de betrouwbaarheid is erg goed", sprak hij tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "We hebben de wintermaanden vooral gebruikt om de betrouwbaarheid van vorig jaar vast te houden en om tegelijkertijd iets meer vermogen te vinden. Daar lag onze volledige focus op." Dat proces is dus doorgegaan in coronatijd, met naar verluidt wederom hoopgevende resultaten.

