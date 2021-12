Verstappen won zijn eerste wereldkampioenschap tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, nadat hij Lewis Hamilton inhaalde in de allerlaatste ronde van de race. Ondanks het winnen van de rijderstitel, ging het kampioenschap bij de teams opnieuw naar concurrent Mercedes. Hoewel de fans meer gericht zijn op de rijderstitel, ligt de focus van de teams vaak op de constructeurstitel. Dit omdat de formaties hun inkomsten met name verdienen op basis van de uitslag bij de teams. Ook worden bonussen voor teamleden vaak gebaseerd op die uitslag.

Competitieve karakter van deze titel is niet normaal Christian Horner

Ondanks dat Red Bull dit jaar minder verdient dan Mercedes, is het voor Horner duidelijk dat het voor zijn team niets verandert. "Bij de constructeurs zit het geld", zegt de Brit. "Dat is waar de inkomsten die binnenkomen in de sport worden verdeeld. Dit wordt gebaseerd op de prestaties in het kampioenschap. Ik denk dat elk teamlid bij ons, en waarschijnlijk geldt dit voor de meeste teams, wordt beloond op basis van waar ze staan in het constructeurskampioenschap. Dit in tegenstelling tot het kampioenschap bij de rijders. Het is wel duidelijk dat het rijderskampioenschap populairder is en meer prestige heeft. Ik denk echter dat geen enkele werknemer van ons bedrijf de eerste plaats bij de coureurs zou willen inruilen voor dezelfde plek bij de teams."

Horner zei dat het ontvangst van Max Verstappen bij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes liet zien hoeveel waardering het personeel heeft voor dat kampioenschap. "Als je de reacties zag die Max kreeg toen hij de fabriek bezocht. Iedereen is ontzettend trots op wat hij heeft bereikt. Natuurlijk is het constructeurskampioenschap belangrijk vanwege de inkomstenverdeling. Het verschil tussen bijvoorbeeld de eerste en tweede plaats is vele miljoenen. Maar het prestige dat aan de rijderstitel hangt is het belangrijkste. Dat is wat je wilt halen. Het betekende zoveel om dat te bereiken."

Max Verstappen, Red Bull Racing met het team Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Red Bull Racing maakt einde aan Mercedes-dominantie

Red Bull is het eerste team dat in het hybride tijdperk de titeldominantie van Mercedes beëindigde. Volgens Horner voelt het Red Bull-succes weer als een eerste bekroning op het harde werken. "Deze voelt net zo speciaal als de eerste titel", vervolgt de teambaas. "De intensiteit en het competitieve karakter van deze [titel] is echt niet normaal. Het feit dat we moesten opboksen tegen Lewis [Hamilton] en Mercedes, tegenstanders van een ongelofelijke kwaliteit, heeft ervoor gezorgd dat we veel verder hebben moeten gaan dan we in eerste instantie voor mogelijk hielden."

"Ik denk dat het voor ons nog meer betekent omdat we in het hybride tijdperk zitten. Mercedes is zo dominant geweest en heeft de concurrentie echt vernietigd. Het lukte ons eindelijk om een competitieve auto te bouwen en Max [Verstappen] heeft die met beide handen aangepakt. We zijn enorm trots om bovenaan te eindigen in het belangrijkste kampioenschap dat de autosport kent en we zijn ook heel trots op wat Max heeft bereikt."