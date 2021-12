Hoe Verstappen in de Formule 1 profijt heeft van het simracen

Het grote publiek kwam aan het begin van de coronapandemie voor het eerst echt in aanraking met simracen. Voor veel fans is het bovendien de meest bereikbare manier om zelf aan het racen te slaan, doordat de instapkosten een stuk lager liggen dan in karting en de autosport. Toch geldt dat de sim tegenwoordig ook voor de Formule 1-coureurs een belangrijke tool is. Zo zien we regelmatig enkele coureurs terug tijdens grote virtuele races. Max Verstappen is misschien wel de opvallendste van die rijders. De kersverse F1-wereldkampioen heeft naar eigen zeggen veel aan het racen in de simulator.

“Het zorgt ervoor dat ik altijd klaar ben om te gaan. Ik rij op de sim niet in F1-auto’s, maar met GT-auto’s. Daar heb je een iets andere manier van rijden voor nodig. Ik blijf mezelf dus testen”, geeft de Red Bull Racing-coureur aan in een interview met CarNext. Het valt hem op in hoeverre esporters qua manier van rijden in de buurt komen van echte coureurs. “Het is heel interessant om ze te zien rijden, want zij hebben geen ervaring in een echte raceauto. Maar als je kijkt naar de manier waarop ze remmen en gas geven, dan is dat zoals het hoort te zijn.”

Verstappen vergelijkt zichzelf graag met de beste simracers ter wereld. “Zij zijn van nature snel op de sim en ik ben van nature snel in het echte leven. Dat is voor mij nog een motivatie, want ik vertrouw erop dat ik snel ben als ik in een echte auto stap. Op de sim zijn die jongens echter de maatstaf en moet ik mezelf tot die limiet pushen. Ik hou ervan om mezelf te testen, te verbeteren en ook van hen te leren. In mijn vrije tijd probeer ik mezelf dus toch te verbeteren en ik denk dat ik daar in het echte leven ook wat aan heb.”

Iets meer tijd nodig om op snelheid te komen in sim

Hoewel Verstappen van zichzelf weet dat hij hetzelfde niveau kan halen als zijn tegenstanders in het simracen, duurt het naar eigen zeggen iets langer voordat hij op snelheid is dan als hij in zijn Red Bull F1-bolide stapt. Erg vindt hij dat niet. “Dan steek je er een aantal uren extra in om competitief te zijn, maar zodra de race is begonnen denk ik toch dat we de concurrentie wel pakken”, concludeert hij. Voor een 24-uursrace komt de voorbereidingstijd dan ook neer op veertig tot vijftig uur. “Met alles wat ik doe, wil ik winnen, wat het ook is. Ik wil er niet uitzien als een idioot, dus ook op de simulator ga ik er volle bak voor.”

In dat streven is Verstappen afgelopen jaar opnieuw goed geslaagd. Met Team Redline slaagde hij erin om onder meer de 24 uur van de Nordschleife en de 12 uur van Bathurst te winnen. Daar kan de Nederlander enorm van genieten. “Het was leuk om daar onderdeel van te zijn, want het ging goed op het circuit en in de Formule 1, maar het was ook geweldig om deze momenten met hen te delen en soms onderdeel te zijn van de line-up die races won. Eigenlijk geldt voor beide dingen hetzelfde: je gaat volle bak, je moet het serieus nemen, je moet echt samenwerken om het voor elkaar te krijgen, want ook daar kan je veel veranderen aan de afstelling en draait het om voorbereiding en strategie. Zo’n 24-uursrace op de Nordschleife, dat is best zwaar.”