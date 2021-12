Update: Horner verlengt contract als teambaas Red Bull Racing

Voor het eerst sinds 2013 kan Red Bull Racing weer een wereldtitel in de Formule 1 vieren. Meteen nadat Max Verstappen als eerste over de meet kwam in Abu Dhabi, liet hij via de boordradio weten: "Laten we dit nog tien à vijftien jaar samen doen." Het geeft aan dat de kersverse wereldkampioen uitstekend op zijn plek zit en dus mag het geen verrassing heten dat Helmut Marko deze winter al over contractverlenging wil praten. Mocht dat daadwerkelijk gaan gebeuren, dan is Verstappen in ieder geval niet het enige Red Bull-gezicht dat praat over een langere verbintenis.

In de seizoensafsluiter van het Servus TV-programma Sport & Talk deed Marko uit de doeken dat er ook al met Horner is gewerkt aan een contractverlenging. "Hij is een charismatische teambaas die overigens - al voor jou aan [Max] - bezig was met zijn contractverlenging tot 2026. Wij willen voor het hele team, of in ieder geval op de sleutelposities, stabiliteit hebben voor de overgangsjaren totdat het nieuwe motorreglement komt en de nieuwe chassisregels van kracht zijn." Waar Marko hier nog in het midden liet of het nieuwe contract al echt was getekend, leert navraag door Motorsport.com dat dit daadwerkelijk het geval is en dat Horner tot zeker 2026 teambaas blijft.

Er was Marko ook bijzonder veel aan gelegen om Horner binnenboord te houden, des te meer omdat de huidige rolverdelingen zeer goed bevallen. "Dat functioneert erg goed. Christian is de teambaas, hij staat in de publieke belangstelling en ik ben iets meer op de achtergrond. Maar we coördineren alles goed, zetten samen de lijnen uit voor het team en voor het personeel. In politieke kwesties praten we ook meestal dezelfde taal. Ik denk dat het succes ons gelijk ook wel laat zien."

Christian Horner is al sinds de oprichting van het team in 2005 actief als teambaas, al herinnert Marko zich goed dat hij Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz eerst moest overtuigen van deze keuze. "Mateschitz zei in eerste instantie 'Christian Who?' Horner had natuurlijk nul ervaring in de Formule 1, maar ik kende hem al wel uit de Formule 3000. Ik kende zijn ambities en wist ook al wel welke kwaliteiten hij in zich had. Dat heeft zich op een fantastische manier ontwikkeld."

'Woorden Verstappen hebben management niet bereikt'

Waar Marko zijn rechterhand Horner langer behoudt, wil hij zoals gezegd ook Verstappen - Red Bulls onbetwiste vaandeldrager op het circuit - graag langer binden. Gezien Verstappens uitlatingen na de race in Abu Dhabi lijkt dat geen probleem, al grapt Marko in het bijzijn van zijn coureur: "Die woorden zijn alleen nog niet aangekomen bij zijn eigen management. Maar dat zijn we momenteel aan het bespreken." Verstappen herhaalt nog maar eens dat hij bij Red Bull op zijn plek zit en dat hij niet per se weg hoeft. Als wordt geopperd dat het contract van Lewis Hamilton bij Mercedes eind 2023 afloopt - tegelijk met de verbintenis van Verstappen - reageert de man met startnummer 1: "Ja, maar het maakt me eigenlijk niet veel uit wat er aan die andere kant gebeurt."