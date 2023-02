Horner houdt rekening met Ferrari-motor: "Wij hebben daar minder marge mee"

Red Bull Racing had in 2022 een belangrijk voordeel op rechte stukken. Ferrari en met name Mercedes kwamen topsnelheid tekort, terwijl het merk met de ster tot en met 2021 juist in een luxepositie zat op rechte stukken. De verklaring achter deze ommekeer schuilt voor het overgrote deel in de hoeveelheid drag, oftewel de hoeveelheid luchtweerstand. Red Bull had dankzij Adrian Newey een zeer efficiënte auto, waardoor het team op rechte stukken makkelijk een goede topsnelheid kon halen. Het gaf Red Bull de vrijheid om meer met vleugelstanden te spelen dan de concurrentie. Zo moest Ferrari doorgaans met iets minder downforce rijden dan gewenst om Red Bull op rechte stukken van repliek te dienen, maar had dat weer invloed op de bandenslijtage.

Een ander deel van het verhaal is de motor zelf. Red Bull en daarmee Honda hebben de overstap op E10-brandstof goed verteerd en hebben de laatst toegestane update voor elk motorcomponent ook gemaximaliseerd. In 2022 was er voor elk onderdeel één performance upgrade toegestaan, waarna de doorontwikkeling tot en met 2025 is bevroren. Het is exact de reden waarom Ferrari veel risico heeft genomen en alles op het pure vermogen heeft gezet. De betrouwbaarheid liet in 2022 meermaals te wensen over, maar juist daar valt met instemming van de FIA nog aan te werken.

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dan ook dat Ferrari door het verbeteren van de betrouwbaarheid de motor zwaarder kan belasten. Door met agressievere motorstanden te rijden kan Ferrari onderaan de streep meer uit dezelfde motor halen. "De motoren zijn gehomologeerd en de brandstof ook, waardoor nieuwe mengsels niet mogen. In theorie kan niemand dus nog veel pk's winnen. Maar Ferrari had vorig jaar natuurlijk wel betrouwbaarheidsproblemen. Als ze die problemen hebben verholpen, dan kunnen ze dit jaar wel meer uit dezelfde motor halen", legt Horner uit bij Auto, Motor und Sport. "Dat zal onvermijdelijk tot progressie leiden bij Ferrari."

De vervolgvraag luidt natuurlijk hoeveel progressie Ferrari precies boekt en ook wat Red Bull daar met de Honda-motor tegenover kan zetten. Heeft het team van Max Verstappen en Sergio Perez ook nog marge om met agressievere motorstanden te gaan rijden? "Ik denk dat Ferrari veel marge heeft, daar moeten we serieus rekening mee houden. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat ze de motor vorig jaar echt hebben teruggeschroefd na hun betrouwbaarheidsproblemen. Daardoor weten we dat zij nog meer in deze motor hebben zitten. Wij hadden vorig jaar slechts kleine betrouwbaarheidsproblemen, zeker niet in de mate van Ferrari", verwacht Horner dus niet dat Red Bull-Honda door betrouwbaarheidsingrepen ook nog hele grote stappen zet.

Lees meer over de motorregels in 2023: Uitgelegd: Kunnen Ferrari en andere F1-teams nog meer pk's vinden in 2023?