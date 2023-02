Williams: James Vowles kan helpen om ommekeer in F1 te voltooien

Eind 2022 nam Williams afscheid van teambaas Jost Capito, die deze functie twee jaar vervulde. In zijn kielzog is ook technisch directeur FX Demaison vertrokken. Daar waar de renstal uit Grove nog geen vervanger vond voor de topman van de technische afdeling, stelde men in januari James Vowles aan als nieuwe teambaas. De voormalig hoofdstrateeg van Mercedes komt het team op 20 februari versterken en krijgt als voornaamste taak om met Williams weer afstand te doen van de laatste plek in het kampioenschap voor constructeurs. Op die positie eindigde het team in 2022, nadat het team in 2021 nog achtste werd.

Williams rijdt inmiddels al enkele jaren in de achterhoede, mede doordat de financiële positie jarenlang wankel was. Met Dorilton Capital staat er nu een kapitaalkrachtige geldschieter achter het team en dat helpt, maar nu is er nog iemand nodig die het team op de lange termijn naar voren kan helpen. Volgens sportief directeur Sven Smeets is Vowles daar de geschikte persoon voor. "Het is heel belangrijk voor het team om iemand te hebben die dat proces afrondt en Williams weer naar voren brengt. We weten allemaal dat het geen proces van één jaar zou worden. James heeft volgens mij veel zin om te beginnen en hij is enorm toegewijd om Williams weer verder naar voren te brengen. Voor de lange termijn voelt dat heel goed."

Vowles moet Williams voorzien van stabiliteit

Zijn klus als teambaas van Williams is de eerste voor Vowles aan het hoofd van een F1-team. Wel vervulde hij enkele hoge en belangrijke functies binnen Mercedes F1 en was hij onderdeel van het team dat tussen 2014 en 2021 vijftien van de zestien wereldtitels veroverde. Die ervaring kan enorm van pas komen bij Williams, denkt head of vehicle performance Dave Robson. "Zodra hij hier over enkele weken binnenkomt, komen we erachter wat hij van plan is. Hij brengt natuurlijk enorm veel ervaring mee vanuit Mercedes en de eerdere incarnaties van dat team. Hij weet wat ervoor nodig is om aan de top te komen en daar ook te blijven", legt hij uit. "Persoonlijk denk ik dat hij heel ambitieus is. Hij is natuurlijk heel slim, dus we kijken ernaar uit dat hij erbij komt en ons gaat aansturen in het volgende deel van deze reis."

Robson weet dat ook de komst van Vowles niet gaat veranderen aan het feit dat de ommekeer bij Williams niet van de ene op de andere dag gaat plaatsvinden. Daarvoor liep het team financieel gezien te lang achter de feiten aan voordat Dorilton in 2020 eigenaar werd. Wel hoopt de renstal uit Grove met het aantrekken van Vowles te kunnen profiteren van stabiliteit op de langere termijn. "We zijn er nu klaar voor om aan het volgende deel van de herontwikkeling te beginnen. Een gevoel van stabiliteit en een plan voor de lange termijn gaat ons goed doen", aldus Robson.

Video: De onthulling van de Williams FW45 besproken in de F1-update