Vorig jaar kwam Zhou Guanyu met de schrik vrij bij zijn gigantische startcrash tijdens de Britse Grand Prix. De Alfa Romeo-coureur werd door George Russell aangetikt en belandde ondersteboven op het asfalt. Die tik op de ondergrond was dermate hard dat de mesvormige rolbeugel van de C42 afbrak, waardoor de helm van de Chinese coureur bijna over de grond schuurde. De FIA stelde vervolgens een onderzoek in naar het incident, waarbij ook het rolbeugelconcept van Alfa Romeo onder de loep genomen werd. De Zwitserse renstal was namelijk de enige die in 2022 gebruik maakte van zo'n mesvormige rolbeugel, waarbij de belasting op één centrale pilaar terechtkomt.

Naar aanleiding van het onderzoek concludeerde de FIA dat de reglementen het mogelijk maakten dat rolbeugels gehomologeerd konden worden door de krachten op een lager punt uit te oefenen dan eigenlijk de bedoeling was. Dat zou kunnen leiden tot rolbeugels die minder kracht aankunnen dan de reglementen voorschrijven. Om een herhaling van zetten te voorkomen werd voor 2023 besloten dat de bovenkant van de rolbeugel een ronde vorm moet hebben om te voorkomen dat die als het ware in de grond hapt. Ook is er een minimumhoogte toegevoegd waarop de krachten bij de homologatietest moeten worden uitgeoefend en is er een nieuwe test toegevoegd waarbij de rolbeugel in voorwaartse richting geduwd wordt. Bovendien bevestigde de FIA dat er in 2024 veel strengere tests worden uitgevoerd.

Alfa Romeo zet meerdere stappen met rolbeugel 2023

Voor 2023 houdt Alfa Romeo gewoon vast aan de mesvormige rolbeugel. Het team vond dat er niet voldoende tijd was om van het concept af te stappen. Als extra veiligheidsmaatregel voldoet de nieuwe rolbeugel op de dinsdag onthulde C43 niet alleen aan de eisen voor 2023, maar ook aan de extra strenge tests die in 2024 hun intrede doen. "We gaan een compleet andere rolbeugel gebruiken", vertelt technisch directeur Jan Monchaux aan Motorsport.com. "Het ontwerp is nog altijd mesvormig. Toen er werd besloten om de regels aan te passen, hadden wij al strategische besluiten genomen over wat we wel en niet mee zouden nemen naar de nieuwe auto. Daar konden wij niet van afwijken, want het was zomer."

De startcrash van Zhou Guanyu in Silverstone, waar hij met de schrik vrijkwam. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Alle andere teams bevonden zich in dezelfde situatie, waardoor de teams en de FIA overeen zijn gekomen om het eigenlijk in drie stappen te doen. De eerste stap is in 2023, waarbij vooral de geometrie wordt aangepast. Zo voorkomen we scherpe randen aan de bovenkant, waardoor het lastiger is voor de rolbeugel om in de baan te happen", vervolgt Monchaux. "Voor 2024 zijn er extra regels en nieuwe, strengere tests die iedereen moet doorstaan. Wij hebben uiteindelijk besloten om alvast te anticiperen op de regels van 2024 door de vorm van de rolbeugel te veranderen en te verzwaren. Doordat wij betrokken waren bij het incident, wilden we niet simpelweg voldoen aan de eisen voor 2023. Daarom zijn wij een stap verder gegaan en zijn we strikt genomen legaal voor 2024."

Te laat voor ingrijpende veranderingen in 2023

Monchaux weet dat de FIA de strengere regels voor 2024 eigenlijk al in 2023 wilde introduceren, maar dat dit niet mogelijk was door het moment in het seizoen waarop de crash van Zhou en het onderzoek plaatsvonden. "Hoewel we in 2024 waarschijnlijk wel met een andere rolbeugel rijden, hebben we hier extra moeite in gestoken. Wij vonden dat dit moest en dat wij die verplichting hadden richting onze coureurs", aldus Monchaux. "Maar ook omdat de FIA meer had kunnen veranderen voor 2023, ware het niet dat het daar iets te laat voor was. Op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn, want je kan de teams niet verplichten om in augustus een aangepast chassis te ontwerpen voor het volgende seizoen. Dat is te laat."

"We houden dus vast aan de mesvorm, maar die is behoorlijk anders ten opzichte van wat we hadden. De nieuwe is gladder, dikker en sterker. De oorspronkelijke rolbeugel deed zijn werk, iets wat mensen vaak vergeten. Zhou hield er helemaal niets aan over. Maar laten we zeggen dat de nieuwe het werk nog beter zou doen. We werken er met de FIA ook heel hard aan om de specificatie van de rolbeugel richting 2026 te verbeteren. Er is binnen de Formule 1 namelijk voldoende ruimte voor verbetering, niet alleen bij ons. Met de nieuwe regels voor 2026 kunnen we het wat dat betreft beter doen."

