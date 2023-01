Het is al even duidelijk dat de alsmaar uitdijende Formule 1-kalender niet iedereen die zijn brood verdient in de sport, kan bekoren. In 2023 staat er opnieuw een recordaantal races op het programma: 23 stuks. Dit terwijl er door het schrappen van de Grand Prix van China dit jaar ook nog een wedstrijd minder verreden wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. Het toenemende aantal races maakt werken in de Formule 1 steeds lastiger te combineren met een privéleven, helemaal voor degenen die kinderen hebben. Wie zijn oor te luister legt in de paddock, hoort links en rechts dat er mensen zijn die er de brui aan geven of er sterk aan denken dit te gaan doen.

Sven Smeets, die sinds eind 2021 sportief directeur is bij Williams, ontving in 2022 meerdere opzeggingen van teamleden die al meer dan tien jaar voor de formatie uit Grove werkzaam waren. Hij wijst op nog een andere reden waarom mensen uit de sport stappen. “De double-headers en triple-headers, waarvan er de laatste jaren meer en meer zijn gekomen, hebben ervoor gezorgd dat de races steeds meer op elkaar zijn gaan lijken”, zegt hij in een interview met Motorsport.com. “Het is allemaal hetzelfde geworden. De monteurs gaan van circuit naar circuit en van hotel naar hotel. Een jaar of acht, negen geleden konden ze bijvoorbeeld nog een potje golfen in Melbourne. Maar dat gaat niet meer. Daar is geen tijd meer voor. En doordat er zoveel races zijn, laten we ze voor dat soort zaken ook niet een dag eerder naar een Grand Prix afreizen, want dat betekent weer een dag extra van huis.”

Ook het feit dat er in de Formule 1 sinds 2011 gewerkt wordt met een curfew, die voorschrijft dat het personeel dat aan de auto’s werkt zich alleen binnen bepaalde uren in de paddock mag begeven, maakt dat er minder ruimte is om rond een race nog leuke dingen te doen. “Vroeger had je nog wel eens een vrije avond. Dan kon je tegen elkaar zeggen: laten we op woensdag iets eerder stoppen met alles opbouwen en op donderdagavond iets langer doorgaan. Die flexibiliteit hebben we niet meer. Er zijn er een paar in ons team die dat heel jammer vinden”, weet Smeets. “De jongeren die nieuw in het team komen en het oude systeem niet kennen, hebben daar minder problemen mee. Maar degenen die al tien jaar of langer meelopen in deze sport, hoor je er wel over.”

“Zo gingen we vorig jaar van Baku gelijk naar Canada”, komt Smeets met een concreet voorbeeld. “Vroeger was het op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de Grand Prix altijd feest daar. Dan gingen de monteurs wel tot een uur of drie ’s nachts op stap. Dat hoorde voor hen bij die race. Nu moesten ze op zondagavond alles afbreken en inpakken in Baku, stapten ze op maandag op het vliegtuig naar Montreal, hadden ze dinsdag om even bij te komen en moesten ze vanaf woensdag weer volle bak aan het werk. En door de curfew moeten ze dan om een bepaalde tijd beginnen en om een bepaalde tijd stoppen. Die regels zijn er om het personeel te beschermen, zodat ze niet elke tot diep in de nacht doorwerken. Maar ze zorgen er ook voor dat de mensen nauwelijks nog wat meekrijgen van de plek waar ze op dat moment zijn, behalve dat ze misschien nog een keer naar een restaurant gaan. Zo zijn alle races op elkaar gaan lijken. Het exotische is er een beetje vanaf. Dat is in elk geval de feedback die ik krijg van enkelen die al wat langer meelopen. Zij zeggen dat het vroeger leuker was om in de Formule 1 te werken.”

Smeets kreeg in 2022 van een paar teamleden te horen dat ze er aan het einde van het seizoen mee op zouden houden. En daar zal het volgens hem niet bij blijven. “Bij de generatie die al tussen de tien en twintig jaar dit werk doet, zie ik er een redelijk aantal binnen afzienbare tijd stoppen”, aldus Smeets.

Sven Smeets (midden) arriveert in de paddock van Barcelona. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Concurrentie op de arbeidsmarkt

Vooralsnog heeft Williams geen problemen om de vacatures die ontstaan vervuld te krijgen. Smeets: “We verliezen mensen, maar de sport is immens populair dus er zijn ook nog altijd wel genoeg mensen die bij ons aan de slag willen.” Maar hij merkt wel op dat het team het in toenemende mate zal moeten hebben van mensen die het werk willen doen omdat ze gek zijn van autosport en werken in de Formule 1 als ultieme droom hebben. Want als het om het salaris gaat, moet Williams het afleggen tegen werkgevers in andere branches, zo vermoedt hij.

“Vroeger waren wij degenen die exotisch plezier boden én de betere betaler waren”, zegt Smeets. “Maar we hebben nu te maken met een budgetplafond. Als er zeven procent inflatie is, kunnen we niet zomaar zeven procent meer loon geven, doordat we met dat plafond zitten. Op dat vlak zijn we misschien een iets minder aantrekkelijke werkgever aan het worden, en dat is iets waar de Formule 1 als geheel naar moet kijken. Want anders kunnen we straks niet concurreren tegen andere bedrijven die ook op zoek zijn naar jonge engineers. De jonge mensen die nu van de universiteit komen en bij ons gaan werken, doen dat op de eerste plaats al omdat ze een passie hebben voor deze sport en niet omdat we een beter loon bieden.”

“Als je als team het budget hebt om op het plafond te werken, betekent elke euro die niet naar Research & Development gaat, een verlies aan performance”, benadrukt Smeets. “Teams hadden misschien twee of drie procent loonsverhoging ingecalculeerd, maar er werd geen rekening gehouden met een inflatie van elf procent. Veel andere bedrijven kunnen in zo’n geval de prijzen van hun producten omhoog gooien, maar wij kunnen dat niet. Je kan het personeel wel blij maken met meer salaris, maar dat gaat dan ten koste van de updates die je tijdens een seizoen op de auto brengt. En dan zit je alsnog met personeel dat niet gelukkig is, want dat wil natuurlijk niets liever dan de concurrentie verslaan.”

Races missen

Ondertussen probeert Williams zoveel mogelijk tegemoet te komen aan andere wensen die de mensen die voor het raceteam werken hebben. Zo mogen teamleden races overslaan, als zij het niet zien zitten om het hele Formule 1-seizoen te doen. Dat de Britse formatie dat kan faciliteren, is te danken aan corona. “De pandemie dwong ons om met een rotatiesysteem te gaan werken”, doet Smeets uit de doeken. Het team ondervond aan den lijve hoe belangrijk het is dat een bepaalde rol door meerdere mensen kan worden opgepakt. “We hebben in de coronaperiode zelfs iemand na acht jaar van de heritage-afdeling naar het raceteam moeten terughalen, omdat het echt niet anders kon! Corona heeft ons geleerd dat het goed is om meer mensen te hebben die over dezelfde skills beschikken. Aanvankelijk was een aantal mensen tegen roteren. Die wilden per se alle races doen. Maar doordat sommigen van hen wel een paar weekenden moesten missen door corona, kwam ook bij hen het besef dat het toch ook prettig is om meer tijd voor het gezin te hebben en dat het team zonder hen ook gewoon kan draaien.”

“Er zijn meer en meer die aangeven dat ze geen 24 races willen doen als dat aantal op de kalender komt te staan. Die mensen willen maximaal negentien of twintig doen”, aldus Smeets. Gezien het beperkte aantal mensen dat een team mee mag nemen naar een Formule 1-race, zijn er veel unieke rollen binnen een raceteam. “Ik denk dat wij inmiddels op elke positie wel een doublure hebben. Ook voor de chief mechanic, die heeft aangegeven niet alle races te willen doen, hebben we dus iemand die het werk kan overnemen.”

Volgens Smeets is het bij roteren wel zaak dat je ervoor zorgt dat de prestaties van het team constant blijven. “Een nadeel was dat de bepaalde automatismen in het begin niet honderd procent waren. We werken bij de pitstops bijvoorbeeld met vier vaste gun men en twee die kunnen invallen. Maar er was een race waarbij een van hen sowieso niet aanwezig zou zijn en drie anderen door corona waren geveld. We hebben toen onder andere iemand opgetrommeld die het vier of vijf jaar niet had gedaan. Die race zaten we niet bij de beste pitstops. Als je besluit om te gaan roteren moet je er dus voor zorgen dat het team elk weekend nog steeds naar behoren kan blijven functioneren. Als iemand dan een rol krijgt die diegene normaal gesproken niet heeft, moet die alsnog blindelings het werk kunnen doen. Dat is het moeilijke van rotatie: ervoor zorgen dat alle mensen op hetzelfde niveau presteren.”

Geen rozengeur en maneschijn

Ook maakt Williams het op andere manieren gerieflijker voor het personeel. “We geven tegenwoordig iedereen zoveel mogelijk een eenpersoonskamer. Dat gebeurde voor corona nooit, maar vorig jaar waren er nog maar vier races waar monteurs de kamer moesten delen. Voor dit jaar proberen we bij elke race iedereen een eigen kamer te geven. Het is altijd fijner om je eigen kamer te hebben dan dat je met iemand een kamer moet delen, zelfs al ben je elkaars beste vrienden.”

Werken in de Formule 1 is desondanks niet altijd rozengeur en maneschijn. "Neem Monaco vorig jaar. Die race was uitgelopen. We moesten daarna halsoverkop naar onze huurauto om vervolgens twee uur lang in de file te staan onderweg naar het vliegveld van Nice. We hebben ons daar op de parkeerplaats van het verhuurbedrijf omgekleed naar onze reiskleding. Ik kwam die nacht om drie uur ’s nachts door de voordeur. Veel mensen dachten waarschijnlijk dat we die avond tot laat in Rascasse aan de champagne zaten. Maar dat was absoluut niet het geval. Het komt vaak voor dat we op zondagavond tussen elf en twaalf een chartervlucht hebben. En het omkleden gebeurt dan meestal als we de huurauto inleveren bij Hertz of Avis. Dat is de minder charmante kant van F1.”

Smeets zelf deed vorig jaar alle races en zal ook in 2023 bij alle GP’s zijn. Over hoe hij zijn werk combineert met zijn gezinsleven: “Dat is niet gemakkelijk. Mijn vrouw komt uit de Formule 1 en MotoGP dus die wist waaraan we begonnen. De kinderen hebben het er wel moeilijk mee. Hun vrije tijd is in het weekend, maar dan ben ik er dikwijls niet. En doordeweeks ben ik ook nooit voor half acht thuis, dus dan zie ik ze ook maar weinig. Dus zij kijken er altijd erg naar uit als er een weekend geen F1 is.” Echter, voor meer beroepen geldt dat er veel in het weekend gewerkt wordt. “Mijn vader was vroeger ook nooit thuis in het weekend. Hij werkte in een café. En hij was voorzitter van de voetbalclub en voetbalwedstrijden worden nou eenmaal ook altijd in het weekend gespeeld. Dus ik heb zelf eigenlijk niet anders gekend.”