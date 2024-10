Waarom Williams hoge verwachtingen heeft van Dean Hoogendoorn (12)

Bij de laatste editie van de Dutch Grand Prix werd bekend dat Dean Hoogendoorn is opgenomen in de Williams Driver Academy. De karter uit Woubrugge zal op allerlei vlakken ondersteund worden door de formatie uit Grove, die in hem een grote ster voor de toekomst ziet. Maar wat waren nu precies de beweegredenen voor Williams om Hoogendoorn al op zo'n jonge leeftijd vast te leggen? Motorsport.com vroeg het aan Sven Smeets, die als sportief directeur ook over het rijdersprogramma van Williams gaat.

"Natuurlijk zijn resultaten", laat de Vlaming weten. "Wat hij op zijn leeftijd al bereikt heeft, is zeer indrukwekkend. Maar ook de manier waarop hij zich gedraagt: hoe hij zijn eigen sterke en zwakke punten kan benoemen en eigen raceweekenden analyseert. Bovendien zien we dat hij leert van zijn fouten. Al die zaken bij elkaar genomen maakt dat hij gedurende een weekend steeds sterker presteert."

Smeets zegt dat het team normaal gesproken een rijder nog iets langer in de karting aan het werk wil zien, voordat ze hem of haar overwegen voor het talentenprogramma. "Maar we hebben ook gezien dat als ze vervolgens hun talent bevestigen, er ineens meerdere Formule 1-teams geïnteresseerd kunnen zijn. Het is daarom zaak om vroeg op de bal te spelen. Maar als we kijken naar Deans eerste seizoen in de OKJ en hoe hij het doet voor een rookie van twaalf, dan is het zeer veelbelovend wat hij allemaal laat zien."

Smeets bevestigt dat er in het geval van Hoogendoorn kapers op de kust waren. De huidige nummer acht in het constructeurskampioenschap moest hem er dus van zien te overtuigen dat Williams het juiste team is om als racetalent mee in zee te gaan. "Ze zijn bij ons op bezoek geweest en James [Vowles, de teambaas] heeft toen 45 minuten met ze gesproken om het project achter Williams uit te leggen", vertelt Smeets. "En dat was natuurlijk belangrijk, want als je iemand nu laat kiezen tussen Mercedes, Ferrari en Williams, en diegene kijkt alleen naar de huidige prestaties van de teams, dan zou de keuze waarschijnlijk eerder op één van die twee andere teams vallen, aangezien die zich nu aan de top bevinden. Maar het is voor een rijder eigenlijk veel belangrijker om te weten hoe een team er over een paar jaar voor kan staan, wanneer diegene mogelijk zover is dat de Formule 1 in beeld komt. Maar Dean was zeer geïnteresseerd in waarmee we bij Williams bezig zijn. We zijn op het moment druk doende om de Williams Driver Academy meer gestalte te geven, zodat we onze rijders nog beter kunnen helpen. En dat heeft bij hem de doorslag gegeven."

Overstap naar de auto's

Een nadeel van het vastleggen van een coureur terwijl die nog in de karting rijdt, is dat je van tevoren niet weet hoe diegene het in de auto's zal doen. "Dat is heel moeilijk op die leeftijd", geeft Smeets toe. "Je zou zo iemand al achter het stuur van een Formule 4-auto kunnen zetten, maar dat is ook niet echt fair. Daarbij mag je pas vanaf je vijftiende aan een F4-kampioenschap deelnemen. En toen we voor het eerst met Dean spraken, was hij nog maar net twaalf."

"Het klopt hoor, dat sommigen die heel goed zijn in karten, het minder goed doen in de auto’s. En het tegenovergestelde komt trouwens ook voor. Sommigen draaien in de karting niet in de top-vijf mee, maar weten het vervolgens wel tot de Formule 1 te schoppen." Toch maakt Smeets zich over Hoogendoorn totaal geen zorgen. "De meesten die echt heel goed zijn in de karting, maken eigenlijk zonder grote problemen de overstap naar autosport. Kijk naar Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell en Alex Albon... Zij waren in de karting altijd voorin te vinden en bij hen verliep de overstap naar de auto’s vrij eenvoudig."

"Dat het zo zal gaan, kun je van tevoren natuurlijk niet met honderd procent zekerheid zeggen", erkent de sportieve baas van Williams. "Maar ik weet dat Dean al een beetje met auto's aan het rijden is en dat hem dat redelijk goed afgaat. Dat geeft ons ook goede hoop dat als het eenmaal tijd is voor de overstap naar de auto's, dat goed zal verlopen. En wellicht dat hij vast wat ervaring kan opdoen in het Ginetta Junior Championship in Engeland, waarin hij al eerder zou mogen rijden."