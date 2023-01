McLaren is er afgelopen Formule 1-seizoen onder het nieuwe technische reglement niet in geslaagd een overwinning te pakken. Het beste resultaat scoorde Lando Norris in Imola. Toen kwam de Brit - mede door een fout van Charles Leclerc - als derde over de finish. Sportief gezien deed de renstal een stap achteruit ten opzichte van 2020 en 2021. In die seizoenen eindigde McLaren respectievelijk op de derde en vierde plaats. In 2022 moest het genoegen nemen met de vijfde stek. In Woking kijken ze wel uit naar een nieuwe simulator en windtunnel. De bouw van de windtunnel moet dit jaar worden afgerond.

In een exclusief interview met Autosport.com zegt Lando Norris te geloven dat McLaren in de winter het niveau dat Ferrari in 2022 had te kunnen evenaren. De Scuderia won vier Grands Prix en eindigde als tweede in het constructeurskampioenschap. "Dat is haalbaar", zegt Norris. "Wat zij voor elkaar kregen was echt extreem goed. In 2021 werden ze bijna door ons verslagen en nu konden ze ineens elk weekend voor zeges en podiumplekken gaan. Dat is waar wij ook naar moeten streven: het maken van die sprong. Ze hebben geen geluk gehad, maar simpelweg alles uit het nieuwe tijdperk, de nieuwe regels en nieuwe auto's gehaald. Ze hebben een onwijs grote stap gezet. Er zijn genoeg middelen voor ons om zoiets te bereiken. Dat is wat ons doel moet zijn."

Een gefrustreerde Norris

De 23-jarige coureur uit Bristol kan niet wachten op de nieuwe windtunnel. De performance die dat moet opleveren, wordt pas naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2024 merkbaar. Daarom maant Norris McLaren om alles uit de huidige middelen te halen. Hij stelt dat het nog wel een stuk beter kan. "Wij moeten beter ons best doen om de auto sneller te maken", vervolgt hij. "We moeten dit jaar al een stap maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit kunnen. We hebben bijna alles wat we nodig hebben. Het is met name de laatste horde die genomen moet worden om ons op hetzelfde niveau als Red Bull, Mercedes en Ferrari te krijgen. Het team weet maar al te goed dat het beter moet."

Norris' contract loopt tot eind 2025, maar hij steekt niet onder stoelen of banken gefrustreerd te zijn door het feit dat generatiegenoten George Russell en Carlos Sainz, tevens oud-McLaren-teamgenoot, bij Mercedes en Ferrari wel winnen. "Ik wou dat ik daarbij zat, natuurlijk wil ik meedoen aan die strijd. Ik vind ook dat ik dat verdien. Ik heb het gevoel dat ik het kan en dat dat een geweldige strijd wordt. Maar in deze positie lukt het niet. Wellicht dat dit in de toekomst wel kan en ik hetzelfde kan doen als zij nu doen."